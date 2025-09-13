رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، ۲۴ شهریور برای شرکت در اجلاس اضطراری سران کشورهای اسلامی به قطر سفر می‌کند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران باهدف شرکت در اجلاس اضطراری سران کشور‌های اسلامی و حمایت از دولت قطر در مقابل حملۀ اخیر اسرائیل، دوشنبه - ۲۴ شهریور - به قطر می‌رود.

سیدعباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم در گفت‌وگویی با اشاره برگزاری اجلاس سران کشور‌های عربی و اسلامی در روز‌های یکشنبه و دوشنبه - ۲۳ و ۲۴ شهریور - در دوحه، اعلام کرده بود: در این نشست آقای رئیس‌جمهور مواضع ایران را به‌صورت جدی و شفاف مطرح می‌کنند. ما بر این موضوع تاکید داریم که وقت عمل رسیده است و دیگر حرف‌زدن کفایت نمی‌کند.

مسعود پزشکیان پیش از این در ۱۱ مهرماه سال گذشته برای دیدار رسمی دوجانبه و شرکت در اجلاس مجمع گفت‌وگوی همکاری آسیا، سفری دوروزه به دوحه پایتخت قطر داشت.