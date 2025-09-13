به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مسعود پزشکیان رئیسجمهوری اسلامی ایران باهدف شرکت در اجلاس اضطراری سران کشورهای اسلامی و حمایت از دولت قطر در مقابل حملۀ اخیر اسرائیل، دوشنبه - ۲۴ شهریور - به قطر میرود.
سیدعباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم در گفتوگویی با اشاره برگزاری اجلاس سران کشورهای عربی و اسلامی در روزهای یکشنبه و دوشنبه - ۲۳ و ۲۴ شهریور - در دوحه، اعلام کرده بود: در این نشست آقای رئیسجمهور مواضع ایران را بهصورت جدی و شفاف مطرح میکنند. ما بر این موضوع تاکید داریم که وقت عمل رسیده است و دیگر حرفزدن کفایت نمیکند.
مسعود پزشکیان پیش از این در ۱۱ مهرماه سال گذشته برای دیدار رسمی دوجانبه و شرکت در اجلاس مجمع گفتوگوی همکاری آسیا، سفری دوروزه به دوحه پایتخت قطر داشت.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید