En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پزشکیان به قطر می‌رود

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، ۲۴ شهریور برای شرکت در اجلاس اضطراری سران کشورهای اسلامی به قطر سفر می‌کند.
کد خبر: ۱۳۲۸۱۹۵
| |
320 بازدید
پزشکیان به قطر می‌رود

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران باهدف شرکت در اجلاس اضطراری سران کشور‌های اسلامی و حمایت از دولت قطر در مقابل حملۀ اخیر اسرائیل، دوشنبه - ۲۴ شهریور - به قطر می‌رود.

سیدعباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم در گفت‌وگویی با اشاره برگزاری اجلاس سران کشور‌های عربی و اسلامی در روز‌های یکشنبه و دوشنبه - ۲۳ و ۲۴ شهریور - در دوحه، اعلام کرده بود: در این نشست آقای رئیس‌جمهور مواضع ایران را به‌صورت جدی و شفاف مطرح می‌کنند. ما بر این موضوع تاکید داریم که وقت عمل رسیده است و دیگر حرف‌زدن کفایت نمی‌کند.

مسعود پزشکیان پیش از این در ۱۱ مهرماه سال گذشته برای دیدار رسمی دوجانبه و شرکت در اجلاس مجمع گفت‌وگوی همکاری آسیا، سفری دوروزه به دوحه پایتخت قطر داشت.

اشتراک گذاری
برچسب ها
مسعود پزشکیان سفر به قطر عباس عراقچی اجلاس اضطراری سران کشورهای اسلامی
بازخوانی تاریخ؛ چه کسی واژه "وسط باز" را در سیاست ایران جا انداخت؟
مقایسه تیم ملی فوتبال ایران با آرژانتین؛ قلعه حفاظت شده از نقد!
حمله اسرائیل به قطر باعث نزدیکی اعراب خلیج فارس به ایران نمی‌شود/ «عادی‌سازی روابط» متوقف شد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
احضار عراقچی به مجلس بخاطر توافق با آژانس / تشریح جزئیات توافق در جلسه فوق العاده
برگزاری جلسه سران قوا در نهاد ریاست جمهوری
عباس عبدی: پزشکیان فقط مشکلات را می‌گوید، راه‌حل ندارد
خبر فوری عراقچی درباره دور جدید مذاکرات
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۱۲۱۷ نظر)
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد  (۳۰۸ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۹۶ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۱۰۸ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!  (۱۰۰ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18  (۹۵ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۹۲ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
عراقچی محل اورانیوم‌های ایران را اعلام کرد  (۶۸ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۶۵ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۵۹ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۵۶ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۹ نظر)
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران  (۴۸ نظر)
پیش فروش سکه با دلار چند هزار تومانی است؟/ سیاست فرزین، بنزین روی آتش بازار طلاست!  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005ZWV
tabnak.ir/005ZWV