مخالفت مایکروسافت با ادامه دورکاری کارکنان

مایکروسافت با مبنا قرار دادن داده‌های نیروی کار داخلی، قوانین بازگشت به محل کار خود را سختگیرانه‌تر کرد.
مخالفت مایکروسافت با ادامه دورکاری کارکنان

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ این غول نرم افزاری، در حال اجرای سختگیرانه‌تر دستورالعمل بازگشت به محل کار است و مدیران مایکروسافت در یک جلسه اخیر به کارمندان گفتند: داده‌های داخلی نشان می‌دهد کارمندانی که زمان بیشتری را در محل کار می‌گذرانند، «شکوفا» می‌شوند.

ساتیا نادلا، مدیرعامل مایکروسافت، در این جلسه خاطرنشان کرد که پیامد ناخواسته دورکاری در طول همه‌گیری کرونا، تضعیف پیوند‌های اجتماعی بوده که از نظر او، برای نوآوری ضروری است.

نادلا به کارمندان مایکروسافت گفت: «می‌دانید، پیوند‌های ضعیف، ضعیف‌تر می‌شوند، پیوند‌های قوی‌تر، قوی‌تر می‌شوند و شکل‌گیری پیوند‌های جدید دشوار است، درست است؟ اگر این مسئله را به عنوان یک مشکل ساده شبکه در نظر بگیرید، نتیجه همین است.»

ایمی کولمن، مدیر منابع انسانی مایکروسافت که سه‌شنبه گذشته، برای اولین بار از این سیاست رونمایی کرد، در این جلسه تاکید کرد این اقدام توسط داده‌های داخلی شرکت پشتیبانی می‌شود.

کولمن توضیح داد که داده‌های مایکروسافت در چند سال گذشته نشان می‌دهد کارمندانی که حداقل سه روز در هفته را در دفتر می‌گذرانند، «نمره پیشرفت» بالاتری را گزارش می‌دهند و احساس انرژی، توانمندی و هدف بیشتری در کار خود دارند. او خاطرنشان کرد که کارکنان مایکروسافت در منطقه سیاتل، در حال حاضر، به طور متوسط ۲.۴ روز در هفته در دفتر هستند. بنابراین، برای برخی، این تغییر بزرگی نیست.

پس از اخراج‌های اخیر و تلاش برای بازگرداندن کارکنان به صورت پاره وقت به محل کار، مدیرعامل مایکروسافت اذعان کرد که این شرکت باید برای بازسازی اعتماد کارکنان سخت‌تر تلاش کند.

اظهارات نادلا پس از تصمیم ماه ژوئیه مایکروسافت برای حذف تقریبا ۹۰۰۰ موقعیت شغلی در این شرکت، صورت می‌گیرد. این شرکت فناوری، هفته گذشته، به کارمندان مستقر در نزدیکی دفتر مرکزی خود در ردموند واشنگتن اطلاع داد که از فوریه انتظار می‌رود سه روز در هفته در محل کار خود حاضر باشند و سایر دفاتر این شرکت نیز قرار است در ماه‌های آینده همین سیاست را اتخاذ کنند.

بر اساس گزارش وب سایت «امریکن بازار آنلاین»، مایکروسافت، مانند بسیاری از بخش‌های فناوری، در طول همه‌گیری کرونا، به دورکاری روی آورد و برای برقراری ارتباط، به پلتفرم «تیمز» (Teams) خود متکی بود. این شرکت برخلاف همتایانی که برای بازگشت سریع‌تر کارمندان به محل کار تلاش می‌کردند، تاکنون از رعایت مقررات سختگیرانه اداری خودداری کرده بود. در مقابل، آمازون در اوایل سال جاری به کارمندانش دستور داد که پنج روز در هفته در محل کار حضور داشته باشند.

