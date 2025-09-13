En
سومین خارجی، ثبت‌کننده هفتمین هت‌تریک تراکتور

دروژدک موفق شد ۳ بار دروازه آلومینیوم را باز کند. حالا او هفتمین بازیکنی است که با پیراهن تراکتور در تاریخ لیگ‎برتر هت‌تریک کرده است.
سومین خارجی، ثبت‌کننده هفتمین هت‌تریک تراکتور
اولین گل زده و اولین برد تراکتور در لیگ بیست و پنجم، امضای دوماگوی دروژدک را داشت.
 
به گزارش تابناک به نقل از فوتبالی، از اولین هت‌تریک لیگ بیست و پنجم در تبریز رونمایی شد. در هفته سوم لیگ بیست وپنجم، دوماگوی دروژدک توانست ۳ بار دروازه آلومینیوم را در تبریز باز کند. او حالا هفتمین بازیکنی است که با پیراهن تراکتور در تاریخ لیگ برتر هت‌تریک کرده؛ شامل ۴ ایرانی و ۳ خارجی.
تراکتور با عبور از فولاد، حالا کنار ذوب‌آهن با ۷ هت‌تریک و تنها پایین‌تر از پرسپولیس با ۱۰ و استقلال با ۹ هت‌تریک قرار دارد. در ازای این ۷ هت‌تریک تنها ۲ بازیکن در تاریخ لیگ برتر موفق به ثبت هت‌تریک برابر تراکتور شده‌اند که هر دو هم پیراهن استقلال را به تن داشتند؛ شیخ دیاباته در لیگ نوزدهم و مهدی قایدی در لیگ بیست و دوم.
 
۱- کریم انصاری‌فرد
تراکتور در هفته چهاردهم لیگ سیزدهم به مصاف استقلال خوزستان رفت و ۴ یک برنده شد. کریم انصاری‌فرد در این بازی هت‌تریک کرد. گل اول او دقیقه ۸ زده شد و گل‌های دوم و سوم در دقایق ۸۳ و ۸۷ وارد دروازه پرویز کریمی در اهواز شدند.
 
۲- سامان نریمان‌جهان
تراکتور در هفته بیست و نهم لیگ چهاردهم در ورزشگاه آزادی برابر استقلال قرار گرفت و این مهمانی را با نتیجه ۴ یک برد. سامان نریمان‌جهان در این بازی هت‌تریک کرد. این ۳ گل در دقایق ۶، ۵۶ و ۸۸ وارد دروازه محسن فروزان شد.
 
۳- آنتونی استوکس
تراکتور در هفته هشتم لیگ هجدهم به مصاف استقلال خوزستان رفت و با ۶ گل برنده شد. آنتونی استوکس در این بازی ۴ گل زد. ۳ گل ابتدایی او در دقایق ۳۶ (از روی نقطه پنالتی)، ۴۰ و ۶۴ وارد دروازه حسین پورحمیدی شد تا او در کمتر از ۳۰ دقیقه هت‌تریک کرده باشد.
 
۴- لی اروین
سریع‌ترین هت‌تریک تاریخ لیگ برتر؛ تراکتور در هفته دوازدهم لیگ هجدهم از ذوب‌آهن میزبانی کرد، گل اول را خورد ولی درنهایت ۴ یک برنده شد. لی اروین در این بازی، ۳ بار در دقایق ۵۷، ۵۹ و ۶۴ دروازه رشید مظاهری را باز کرد.
 
۵- محمد عباس‌زاده
تراکتور در هفته نهم لیگ بیست و دوم در خانه برابر نفت مسجدسلیمان قرار گرفت و این میزبانی را با نتیجه ۳ به ۲ برد. محمد عباس‌زاده در این بازی هت‌تریک کرد. این ۳ گل در دقایق ۲، ۸۳ و ۸۹ وارد دروازه علی محسن‌زاده شد.
 
۶- رضا اسدی
تراکتور در هفته هفدهم لیگ بیست و دوم به مصاف ذوب‌آهن رفت و ۳ یک برنده شد. رضا اسدی در این بازی هت‌تریک کرد. گل اول او دقیقه ۳۰ زده شد و گل‌های دوم و سوم در دقایق ۹+۴۵ و ۶۳ وارد دروازه پارسا جعفری در اصفهان شدند.
 
۷- دوماگوی دروژدک
اولین گل زده و اولین برد تراکتور در لیگ بیست و پنجم، امضای دوماگوی دروژدک را داشت. او در برد ۴ یک هفته سوم تیمش برابر آلومینیوم، ۳ گل ابتدایی را وارد دروازه مهمان کرد. او برای این کار به ۳۲ دقیقه زمان نیاز داشت تا ۳ گل در دقایق ۹، ۱۹ و ۴۱ وارد دروازه محمد خلیفه کند.
