ما باید مشکلاتمان را با آمریکا برطرف کنیم!

سخنگوی جبهه اصلاحات گفت: ما باید مشکلاتمان را با آمریکا برطرف کنیم و تنها فکتی که می توانیم دنبال کنیم، دیپلماسی است که ما بتوانیم از طریق مذاکره مستقیم، بحث‌هایی که بین ایران و آمریکا وجود دارد را برطرف کنیم.
کد خبر: ۱۳۲۸۱۶۳
837 بازدید

به گزارش تابناک به نقل از خبرفوری؛ جواد امام اظهار داشت: این آتش‌بس شفاهی و به صورت قول و قرارهای بین کشورهای ثالث انجام گرفته و اساسا اسرائیل را به رسمیت نشناختیم.  اسرائیل صدها بار از ۱۹۴۸ تا به امروز نسبت به آتش‌بس‌های صورت گرفته و قطعنامه‌های صادر شده توسط شورای امنیت پایبند نبوده و اساساً نمی‌توانیم تضمینی برای این آتش‌بس داشته باشیم.

سخنگوی جبهه اصلاحات افزود: ما باید مشکلاتمان را با آمریکا برطرف کنیم و تنها فکتی که می توانیم دنبال کنیم، دیپلماسی است که ما بتوانیم از طریق مذاکره مستقیم، بحث‌هایی که بین ایران و آمریکا وجود دارد را برطرف کنیم. در ادامه اقدامات مردم برای همبستگی، امروز وظیفه حکومت است که با آشتی ملی این مسیر را تقویت کند و اولویت هر کشوری  رضایت‌مندی مردم است.‌

وی گفت: جمهوری اسلامی برای بقا و حفظ ایران، هیچ راهی جز بازگشت به مردم و آشتی ملی ندارد. ما قطعا از مذاکره ضرری نخواهیم کرد و ایران حتما باید پای میز مذاکره برگردد و بر حقوق ملت و ایران پافشاری کند.

