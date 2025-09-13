En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

نیل دراکمن دلیل جدایی از فصل سوم The Last of Us را گفت

«نیل دراکمن» خالق مشترک مجموعه بازی The Last of Us و یکی از شورانرهای سابق اقتباس تحسین‌ شده HBO اوایل امسال از ادامه همکاری مستقیم با سریال کناره‌گیری کرد. این سریال که اخیرا بیش از ۱۵ نامزدی در جوایز امی کسب کرده و ساخت فصل سوم آن قطعی شده است، حالا بدون حضور روزمره دراکمن پیش می‌رود. او در گفتگویی با مجله Variety توضیح داد چرا تصمیم گرفت تمام وقت به استودیوی ناتی‌ داگ بازگردد.
کد خبر: ۱۳۲۸۱۶۰
| |
397 بازدید
نیل دراکمن دلیل جدایی از فصل سوم The Last of Us را گفت

به گزارش تابناک به نقل از ویجیاتو؛ طبق گفته دراکمن، او به دستاورد‌های سریال افتخار می‌کند، اما وقتی اتاق نویسندگان فصل سوم شکل گرفت، متوجه شد زمان آن رسیده که تمرکز خود را دوباره روی توسعه بازی‌ها بگذارد. او علاوه بر پروژه‌های مرتبط با The Last of Us مشغول کار روی بزرگ‌ترین پروژه جدید ناتی داگ یعنی Intergalactic: The Heretic Prophet است؛ عنوانی علمی‌تخیلی و جاه‌طلبانه که به گفته او بیشترین زمانش را می‌گیرد.

دراکنمن اعتراف کرد که همزمان مدیریت استودیو، نویسندگی و کارگردانی و حضور فعال به عنوان شورانر در فصل‌های اول و دوم، فشار زیادی ایجاد کرده بود. او به طور ویژه به اپیزود ۲۰۶ اشاره کرد که شخصا زمان زیادی برای نگارش، آماده‌سازی و کارگردانی آن صرف کرده بود و مطمئن نبود بتواند دوباره چنین حضوری داشته باشد. به همین دلیل قبل از شروع جدی فصل سوم، تصمیم گرفت نقش خود را بازتعریف کند.

او حالا بیشتر در جایگاه «راهنما» یا «ناظر کلی» داستان عمل می‌کند تا درگیر جزئیات روزمره تولید شود. هدفش این است که فصل سوم همانقدر به منبع اصلی وفادار باشد که فصل اول بود در عین حال از گسترش‌های خلاقانه‌ای که تیم تولید اضافه می‌کند لذت ببرد.

درباره Intergalactic: The Heretic Prophet هنوز تاریخ انتشار مشخصی اعلام نشده است، اما گزارش‌ها حاکی از آن است که هالیوود قبل از عرضه رسمی بازی، علاقه‌مند به ساخت اقتباسی سینمایی یا تلویزیونی از آن شده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
نیل دراکمن سریال The Last of Us
مقایسه تیم ملی فوتبال ایران با آرژانتین؛ قلعه حفاظت شده از نقد!
حمله اسرائیل به قطر باعث نزدیکی اعراب خلیج فارس به ایران نمی‌شود/ «عادی‌سازی روابط» متوقف شد
احضار عراقچی به مجلس بخاطر توافق با آژانس / تشریح جزئیات توافق در جلسه فوق العاده
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پشت صحنه دوبله سریال افسانه جومونگ
سریالی که اشک مومنین را درآورد را ببینید!
فیلم‌های سینمایی امروز تلویزیون جمعه ۱۷ مرداد
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۱۲۱۷ نظر)
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد  (۳۰۸ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۹۶ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۱۰۸ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!  (۱۰۰ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18  (۹۵ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۹۲ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
عراقچی محل اورانیوم‌های ایران را اعلام کرد  (۶۸ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!  (۶۶ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۶۵ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۵۹ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۵۶ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۹ نظر)
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005ZVw
tabnak.ir/005ZVw