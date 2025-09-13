نیل دراکمن دلیل جدایی از فصل سوم The Last of Us را گفت

«نیل دراکمن» خالق مشترک مجموعه بازی The Last of Us و یکی از شورانرهای سابق اقتباس تحسین‌ شده HBO اوایل امسال از ادامه همکاری مستقیم با سریال کناره‌گیری کرد. این سریال که اخیرا بیش از ۱۵ نامزدی در جوایز امی کسب کرده و ساخت فصل سوم آن قطعی شده است، حالا بدون حضور روزمره دراکمن پیش می‌رود. او در گفتگویی با مجله Variety توضیح داد چرا تصمیم گرفت تمام وقت به استودیوی ناتی‌ داگ بازگردد.

به گزارش تابناک به نقل از ویجیاتو؛ طبق گفته دراکمن، او به دستاورد‌های سریال افتخار می‌کند، اما وقتی اتاق نویسندگان فصل سوم شکل گرفت، متوجه شد زمان آن رسیده که تمرکز خود را دوباره روی توسعه بازی‌ها بگذارد. او علاوه بر پروژه‌های مرتبط با The Last of Us مشغول کار روی بزرگ‌ترین پروژه جدید ناتی داگ یعنی Intergalactic: The Heretic Prophet است؛ عنوانی علمی‌تخیلی و جاه‌طلبانه که به گفته او بیشترین زمانش را می‌گیرد.

دراکنمن اعتراف کرد که همزمان مدیریت استودیو، نویسندگی و کارگردانی و حضور فعال به عنوان شورانر در فصل‌های اول و دوم، فشار زیادی ایجاد کرده بود. او به طور ویژه به اپیزود ۲۰۶ اشاره کرد که شخصا زمان زیادی برای نگارش، آماده‌سازی و کارگردانی آن صرف کرده بود و مطمئن نبود بتواند دوباره چنین حضوری داشته باشد. به همین دلیل قبل از شروع جدی فصل سوم، تصمیم گرفت نقش خود را بازتعریف کند.

او حالا بیشتر در جایگاه «راهنما» یا «ناظر کلی» داستان عمل می‌کند تا درگیر جزئیات روزمره تولید شود. هدفش این است که فصل سوم همانقدر به منبع اصلی وفادار باشد که فصل اول بود در عین حال از گسترش‌های خلاقانه‌ای که تیم تولید اضافه می‌کند لذت ببرد.

درباره Intergalactic: The Heretic Prophet هنوز تاریخ انتشار مشخصی اعلام نشده است، اما گزارش‌ها حاکی از آن است که هالیوود قبل از عرضه رسمی بازی، علاقه‌مند به ساخت اقتباسی سینمایی یا تلویزیونی از آن شده است.