نگاهی به زندگی و رزومه امید جهان

امید جهان، خواننده محبوب موسیقی شاد و بندری، پس از سال‌ها فعالیت و اجرای آثار پرانرژی، در ۴۲ سالگی بر اثر سکته قلبی درگذشت و جامعه موسیقی ایران را سوگوار کرد.
به گزارش تابناک؛ امید پولادی با نام هنری امید جهان، خواننده پاپ و محلی ایرانی، در بهمن ۱۳۶۰ در آبادان به دنیا آمد و در بوشهر و تهران بزرگ شد. او فرزند محمود جهان، خواننده مشهور بندری است که در سال ۱۳۹۶ بر اثر سکته قلبی درگذشت.

از کودکی خواندن را نزد پدر آغاز کرد و با تلفیق موسیقی فولک جنوبی و سازهای پاپ، در اواسط دهه ۸۰ با آهنگ «هله دان دان» به شهرت رسید.

فعالیت هنری‌اش در سال ۱۳۸۳ با آلبوم غیررسمی «پسر جنوبی» آغاز و دو سال بعد با آلبوم «پاپتی» ادامه یافت. مدتی در مجالس عروسی خوانندگی کرد و پس از ناکامی در اخذ مجوز، به ارمنستان و سپس تاجیکستان مهاجرت کرد.

بازگشت به ایران نقطه عطف او بود؛ خرداد ۱۳۹۴ اولین آلبوم مجازش با نام «وایسا تند نرو» منتشر شد و دی همان سال نخستین کنسرت رسمی را در برج میلاد برگزار کرد.

امید جهان بدون همکاری با خوانندگان سرشناس به شهرت رسید، اما علاقه داشت با محسن چاوشی به‌عنوان هنرمندی جنوبی همکاری کند. بهنام بانی و علی یاسینی نیز از خوانندگان محبوبش بودند.

موسیقی شاد و بندری او نه‌تنها در خلیج‌فارس، بلکه در مراسم و تلویزیون سراسر ایران شناخته شده است.

 امید جهان امروز  در سن ۴۴ سالگی و بر اثر سکته قلبی درگذشت و جامعه موسیقی ایران را داغدار کرد.

نظرات بینندگان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۲
0
24
پاسخ
خدا رحمتش کند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۲
0
10
پاسخ
خداحافظ امید جهان ...
ایران جاودان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۲
0
11
پاسخ
حیف از رفتن های یهویی
خدا بیامرزدش روحش شاد و یادش گرامی باد
بخاطر همه ی لحظه های شادی که برامون ساختی ازت مچکریم روانت شاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۲
0
1
پاسخ
بحق نرسید تو ایران
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۲
0
0
پاسخ
چقدر شاد می خواند خاطره باقی است
دنا اورمزد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۲
0
0
پاسخ
خداحافظ پیام آور شادی در نسل جوان

اما یک حسرت در زندگینامه تو خواندم

اینکه: به تو مجوز اجرا نمی‌دادند و نمی‌گذاشتند مردم از صدا و اجرای زیبای تو لذت ببرند
