پیروزی اول برای تیم کشتی ایران

\u00a0\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9 \u0628\u0647 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0632 \u062a\u0633\u0646\u06cc\u0645\u061b \u06a9\u0627\u0645\u0631\u0627\u0646 \u0642\u0627\u0633\u0645\u200c\u067e\u0648\u0631 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u06f8\u06f6 \u06a9\u06cc\u0644\u0648\u06af\u0631\u0645 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u060c \u0628\u0627 \u0646\u062a\u06cc\u062c\u0647 \u06f1\u06f0-\u06f0 \u0645\u0642\u0627\u0628\u0644 \u0645\u0648\u062e\u0627\u0645\u062f \u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u0644\u0647\u200c\u06cc\u0641 \u0627\u0632 \u0642\u0631\u0642\u06cc\u0632\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0645\u0642\u062a\u062f\u0631\u0627\u0646\u0647 \u067e\u06cc\u0631\u0648\u0632 \u0634\u062f \u0648 \u0631\u0627\u0647\u06cc \u0645\u0631\u062d\u0644\u0647 \u0628\u0639\u062f\u06cc \u0634\u062f