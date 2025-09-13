En
در گفتگو با تابناک مطرح شد

احضار عراقچی به مجلس بخاطر توافق با آژانس / تشریح جزئیات توافق در جلسه فوق العاده

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از احضار وزیر امور خارجه به این کمیسیون خبر داد و گفت: در جلسه فوق العاده امروز، عباس عراقچی؛ وزیر خارجه جزئیات توافق اخیر ایران با آژانس را به اطلاع نمایندگان خواهد رساند.
احضار عراقچی به کمیسیون امنیت ملی مجلس/بیان جزئیات توافق ایران با آژانس در جلسه عصر امروز

امیر حیات مقدم؛ عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با سفر اخیر عباس عراقچی؛ وزیر امور خارجه کشورمان به مصر و دیدار با رافائل گروسی؛ مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی و توافق با آژانس در خصوص بازرسی از مراکز هسته ای کشورمان، اظهار کرد: هنوز جزئیات این توافقنامه منتشر نشده است و به همین منظور برای اطلاع از جزئیات توافقنامه ایران با آژانس، امروز شنبه (22 شهریور) یک جلسه فوق العاده در محل کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، برگزار و وزیر خارجه نیز جزئیات این توافقنامه را به نمایندگان توضیح خواهد داد.

اگر اروپایی ها اسنپ را فعال کنند از NPT خارج می شویم

وی گفت: عباس عراقچی وزیر امور خارجه به این نکته اشاره کرده که اگر کشورهای اروپایی اسنپ بک را فعال کنند، ما نیز از  معاهده NPT خارج می شویم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: البته ما در جریان نیستیم که آیا این صحبتی که آقای عراقچی در این خصوص ابراز کرده، صحبت خودش است یا در متن توافقنامه گنجانده شده است. اما به هر حال در جلسه عصر امروز جزئیات این توافقنامه و با توضیحات وزیر امور خارجه مشخص خواهد شد.

