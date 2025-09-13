En
پدرکشی سرآشپز جوان به خاطر گنج + عکس

پسر جوانی که پدرش را هنگام جستجوی گنج به قتل رسانده بود، در اعترافاتی تکان‌دهنده علت جنایت را بیان کرد و محل جسد را نشان داد.
کد خبر: ۱۳۲۸۰۷۷
| |
1030 بازدید
|
۴

پدرکشی سرآشپز جوان به خاطر گنج + عکس

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، مرداد گذشته زن جوانی با مراجعه به پلیس آگاهی مشهد گم شدن ناگهانی پدرش را به ثبت رساند و از پلیس برای یافتن او کمک خواست.

این زن جوان گفت: پدرم در یکی از تاکسی تلفنی‌های منطقه پنجتن مشهد مشغول به کار است و با برادر ناتنیم در منزل اجاره‌ای زندگی می‌کند. برادرم امیر که حدود ۳۰سال دارد سرآشپز یکی از رستوران‌های مشهد است، ولی من بیشتر به صورت تلفنی با پدرم در ارتباط هستم.

چند روز قبل پدرم به من گفت قصد دارد به همراه امیر به جستجوی گنج برود، ولی بعد از آن هرچه به گوشی پدرم زنگ زدم کسی پاسخم را نداد تا اینکه یک بار پیامکی در پاسخ من ارسال کرد که خیلی تعجب کردم، چون نوع نگارش پیام بسیار متفاوت با پیام‌های دیگر پدرم بود و از آن روز به بعد دیگر هیچ‌گاه نتوانستم با پدرم تماس بگیرم و گوشی خاموش بود. خیلی نگران شدم و به محل کار پدرم در تاکسی تلفنی رفتم، ولی هیچ‌کدام از همکارانش خبری از او نداشتند. به همین خاطر به پلیس آگاهی آمدم تا مرا برای یافتن پدرم یاری کنید.

در حالی که ماجرای گم شدن مرد ۶۶ ساله با دستور سرهنگ محمدباقر پهلوان رئیس اداره جنایی پلیس آگاهی مشهد زیرذره بین تحقیقات پلیس قرار گرفته بود، ناگهان وقوع یک حادثه دیگر در شهرستان سرخس این پرونده را وارد مرحله جدیدی کرد و فرضیه جنایت قوت گرفت.

امیر (پسر ۳۰ ساله مرد گمشده) هنگامی که با پراید سفیدرنگ پدرش (سید علی-ح) رانندگی می‌کرد، خودرو را به شیشه سکوریت فروشگاه یکی از بستگانش در شهرستان سرخس کوبید و جنجال راه انداخت. طولی نکشید که پلیس از راه رسید و او را به بیمارستان انتقال دادند، ولی این جوان نظم بیمارستان را نیز به هم ریخت و جنجال دیگری به پا کرد.

وقتی این ماجرا به گوش محدثه (دختر جوان مرد گمشده) رسید، بلافاصله خود را به سرخس رساند چراکه مدارک خودرو و گوشی تلفن پدرش در دست امیر (برادر ناتنی) بود. با آنکه دختر جوان تاکید و اصرار داشت گوشی متعلق به پدرش است، امیر موضوع را انکار کرد و گفت پدرم خودرو و مدارک آن را به من داد و خودش به شمال کشور رفت.

با این ادعای دختر جوان، بازپرس پرونده، علاوه بر اتهامات خسارت مالی به فروشگاه و اخلال در نظم و امنیت بیمارستان، اتهام قتل با ادعای اعضای خانواده را به امیر تفهیم کرد و بدین ترتیب پرونده مذکور به مشهد منتقل شد. از سوی دیگر، با توجه به تجربه قضایی صادق صفری قاضی ویژه قتل عمد مشهد بی‌درنگ متهم در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت چراکه اظهارات متناقض وی بر فرضیه وقوع جنایت مهر تایید می‌زد.

امیر که با راهنمایی‌های قاضی شعبه ۲۵۵ دادسرای عمومی و انقلاب و نظارت مستقیم سرهنگ جواد بیگی رئیس پلیس آگاهی مشهد در برابر افسر کارآزموده جنایی قرار گرفته بود، بیشتر از این نتوانست به قصه‌های ساختگی خود ادامه دهد و ناگهان در میان رگبار سوالات فنی کارآگاهان فریاد زد: من پدرم را کشته‌ام و جسد او را درون آبراهه‌ای در میان کوه‌های مرزی ایران و ترکمنستان دفن کرده‌ام.

با اعتراف تلخ این متهم ۳۰ ساله، وی ظهر پنجشنبه گذشته مقابل قاضی صفری ایستاد و راز این جنایت تکان‌دهنده را فاش کرد.

متهم گفت: با پدرم در جستجوی گنج به کوه‌های مرزی نزدیک ترکمنستان در اطراف روستای چهچهه رفتیم، ولی من فقط به صورت چشمی می‌توانم نقطه جنایت را طبق نقشه گنج نشان بدهم. وقتی به آنجا رسیدیم خودرو را کنار درختچه‌ها پنهان کردیم و مشغول صرف تخم‌مرغ‌های آب‌پز شدیم. بعد از آن در حالی که هوا به‌شدت گرم بود، لباس‌هایمان را هم بیرون آوردیم و من از روی نقشه گنجی که پدرم به همراه داشت شروع به حفر زمین کردم.

وی ادامه داد: در همین حین ناگهان پدرم با چوب به طرف من حمله‌ور شد و ۲ ضربه به پشتم زد. سپس چاقوی آشپزخانه را برداشت که در این هنگام من دست او را گرفتم و تیغه چاقو را به طرف خودش برگرداندم که به سینه‌اش فرورفت. بعد از آن بلافاصله همان چوب را از روی زمین برداشتم و ضربه‌ای به سرش زدم که دیگر روی زمین افتاد و جسد را همان‌جا دفن کردم.

در حالی که اعترافات هولناک این جوان ۳۰ ساله تا ظهر پنجشنبه طول کشید، اما با دستور قاضی، گروه تخصصی کارآگاهان به سرپرستی سروان آرمین منفرد (افسر پرونده) و کارشناسان بررسی صحنه جرم در کنار مقام قضایی به طرف کوه‌های مرزی به راه افتادند و پس از ساعت‌ها جستجو، بقایای جسد شامل جمجمه، استخوان‌های ران و بخشی از ستون فقرات به همراه دندان مصنوعی مرد ۶۶ ساله را درون آبراهه‌ای با درختچه‌های کوهی پیدا کردند که توسط حیوانات وحشی خورده شده بود.

تحقیقات جنایی درباره این ماجرای تکان‌دهنده، با دستور‌های ویژه حسن همتی‌فر دادستان مرکز خراسان رضوی همچنان ادامه دارد.

 

پدرکشی سرآشپز جوان به خاطر گنج + عکس

پدرکشی سرآشپز جوان به خاطر گنج + عکس

پدرکشی سرآشپز جوان به خاطر گنج + عکس

پدرکشی گنج قتل
طلا در برابر ریال: نبردی که فقر را عمیق‌تر می‌کند!
مرگ نگین فیروزه ای ایران, چگونه سوء مدیریت دریاچه ارومیه را کشت؟
عکس: نماز جماعت داوطلبان اعزام به جبهه کنار خیمه‌های تخت جمشید/۱۳۶۱
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۲
0
5
پاسخ
الله اکبر! جانی کثیف
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۲
0
2
پاسخ
به کجا داریم می ریم
َاحمدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۲
0
0
پاسخ
یا ابولفضللللل
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۲
0
0
پاسخ
عجب پدر و پسری
