۹ کشور دیگر در فهرست حملات اسرائیل

رژیم صهیونیستی پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، به ۸ کشور و منطقه در غرب آسیا و شمال آفریقا حمله کرده است. این حملات تنها به محور مقاومت محدود نشده و متحدان آمریکا را نیز دربرمیگیرد.
به گزارش تابناک به نقل از فرهیختگان؛ صهیونیستها در طول این مدت حتی ابومحمد الجولانی حاکم سوریه را پس از دیدارش با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، تهدید به ترور کردند؛ این قضیه در کنار تهدید نجیب میقاتی، نخستوزیر سابق لبنان به ترور که به عربستان نزدیک بود، حکایت از افسارگسیختهشدن تلآویو نسبت به تمامی طرفهای منطقهای و همچنین تعدادی از قدرتهای جهانی در منطقه دارد.
ضربه به منافع چین و روسیه و نادیدهگرفتن منافع اروپا، بهویژه فرانسه و انگلیس در منطقه، در این راستا قابل ارزیابی هستند.
صهیونیستها طی هفته گذشته دو کشور به لیست قبلی افزودند و با حمله به تونس و قطر، دامنه تجاوزات خود را به خلیجفارس و شمال آفریقا در مدیترانه مرکزی گسترش دادند.
علاوه بر غزه و کرانه باختری در فلسطین، لبنان، سوریه، عراق، یمن، ایران، تونس و قطر که تاکنون هدف قرار گرفتهاند، مناطقی شامل لیبی، الجزایر، نیجر، سودان، سومالی، عربستان سعودی، کویت، عمان و قبرس شمالی در صف حملات احتمالی هستند. ۸ کشور و منطقه هدف قرار گرفته و ۹ کشور و منطقه دیگر در لیست حملات بعدی قرار دارند. این تهاجمهای بیمرز باعث شده مهار رژیم صهیونیستی به ضرورتی برای همه کشورهای منطقه تبدیل شود. در این گزارش، نمایی از تجاوزات پیشین و احتمالی رژیم صهیونیستی بهتصویر کشیده شده است.
عراق
حملات به پایگاهها و ترور فرماندهان متمرکز بوده و علاوه بر نقشآفرینی رژیم صهیونیستی، بخش بزرگی از حملات توسط آمریکا اجرایی شده است. به دلیل جایگاه عراق در حوزه انرژی که مورد توجه جامعه جهانی است، جمعیت بالا و نسبت جمعیتی شیعیان و هممرزی با ایران، صهیونیستها عراق را یک دارایی بسیار مهم برای محور مقاومت تلقی کرده و درصدد ضربه به این کشور هستند.
سوریه
بمباران گسترده زیرساختهای نظامی، انبارهای سلاح، کاروانهای تسلیحاتی و پادگانها و ترور علیه مقامات محور مقاومت، پیش و پس از سقوط دولت اسد، قدرت این کشور را بهشدت تضعیف کرد. در دوران حکومت جولانی، صهیونیستها نظامیان وابسته به او و مواضع ترکیه را هدف قرار میدهند. در مجموع طی این حملات در سالیان اخیر، دهها ایرانی، دهها لبنانی، صدها سوری و ۱۱ سرباز ترکیه در این حملات به شهادت رسیدهاند.
قطر
حمله با ۱۲ موشک به ۸ هدف برای ترور سران دفتر سیاسی حماس توسط صهیونیستها، دومین حمله رژیم صهیونیستی به خلیجفارس است. در این حملات ۵ نفر به شهادت رسیدند. نخستین حملات مربوط به تهاجمهای هوایی به تأسیسات اقتصادی و بندری ایران در جنگ ۱۲روزه هستند. حمله به قطر که یکی از بزرگترین صادرکنندگان گاز در جهان است، تهدیدی علیه امنیت بازار انرژی بهحساب میآید.
تونس
صهیونیستها که یکبار در سال ۱۹۸۵ با جنگندههای اف-۱۵ تونس را بمباران کردهاند، در جریان حرکت کاروان دریایی فعالان حقوق بشری برای شکستن محاصره غزه، کشتی اصلی این کاروان را با پهپاد آتشزا مورد حمله قرار دادند. در دهه ۸۰ میلادی صهیونیستها مراکز سازمان آزادیبخش فلسطین موسوم به «ساف» را هدف قرار دادند، اما حملات کنونی معطوف به کاروان بشردوستانه متشکل از شهروندان دهها کشور است.
ایران
در جنگ تحمیلی ۱۲روزه، رژیم صهیونیستی با حمایت مستقیم ناتو به مقامات نظامی، سیاسی، دانشمندان علمی، تأسیسات هستهای، دانشگاهی، نظامی، نفتی و صنعتی ایران حمله کرد. آمریکا نیز با حمله نهایی به سه مورد از تأسیسات هستهای بهطور مستقیم وارد عرصه شد. هرچند ایران طی جنگ موفق به درهمشکستن توان پایداری رژیم صهیونیستی شده و باعث ارائه درخواست آتشبس از سوی آنها شد، اما پس از پایان جنگ، آمریکا بهسرعت در حال تقویت توان دفاعی و تهاجمی رژیم صهیونیستی است.
لبنان
در زد و خورد مرزی، جنگ و حملات بعدی رژیم صهیونیستی، بیش از ۴ هزار لبنانی شهید و حدود ۱۷ هزار نفر زخمی شدهاند.
صهیونیستها همچنان در ۷ نقطه مهم در جنوب لبنان باقی مانده و علیرغم آتشبس به حملات و ترورهای خود ادامه میدهند؛ هدف نهایی خلعسلاح مقاومت و سپس پیشروی سریع در جنوب یا سراسر لبنان است.
غزه و کرانه باختری در فلسطین
طی جنگ در غزه، تعداد شهدا به حدود ۶۵ هزار نفر، تعداد زخمیها به ۱۶۴ هزار نفر و تعداد بازداشتیها به ۵ هزار نفر رسیده است. تعداد آوارگان در این منطقه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفری، به ۲ میلیون نفر میرسد. پس از ۷ اکتبر در کرانه باختری، نزدیک به یکهزار نفر به شهادت رسیده، ۸ هزار نفر زخمی شده، ۱۸ هزار نفر بازداشت و ۴۲ نفر دیگر آواره شدهاند.
یمن
در حملات به یمن، آمریکا و انگلیس نیز نقشآفرینی مستقیم داشتهاند. این حملات زیرساختهای نظامی، بندری و خدماتی را هدف قرار دادهاند. در یکی از مهمترین حملات، نخستوزیر یمن و جمعی از وزرا شامل وزیر خارجه و وزیر اقتصاد به شهادت رسیدند. به دلیل حملات مداوم پهپادی و موشکی یمنیها و حملاتشان به خطوط تجارت دریایی رژیم، صنعا یک هدف اساسی برای تلآویو است اما بعدِ مسافت، کمبود اطلاعات، جغرافیای سخت و انگیزه بالای یمن تاکنون باعث ناکامی عملیاتهای موردی رژیم شده و آنها به دنبال سلسله عملیاتهایی سنگین و چندروزه برای آسیبِ جدی به این کشور هستند.
عمان
حمله به منظور ترور مقامات یمنی که به صورت دورهای برای گفتوگوهای سیاسی و رایزنیهای بینالمللی به این کشور سفر میکنند، بهانه رژیم صهیونی برای شکلدهی به تجاوز به خاک عمان است. صهیونیستها قصد دارند هویت کشورهای منطقه و نقاط قوتشان را از بین ببرند. هویت عمان کشوری امن برای تجارت و بیطرف برای مذاکرات منطقهای است و تلآویو میخواهد این دو مسئله را از بین ببرد.
عربستان سعودی
تأسیسات هستهای و موشکی عربستان سعودی که با کمک چین ساخته شدهاند، اصلیترین هدف رژیم صهیونیاند. این حملات ضمن نابودی تأسیسات باعث خروج کارشناسان چینی خواهد شد. تلآویو قصد دارد با کاهش ابعاد نفوذ چین در منطقه کارایی خود به آمریکا را اثبات کند. هدف قرار دادن عربستان به عنوان رهبر اهل سنت، رهبر جهان عرب و تولیدکننده بزرگ انرژی از نظر توسعه فضای رعب برای صهیونیستها اهمیت دارد.
سودان
رژیم صهیونیستی، سودان را محلی برای انتقال سلاح برای فلسطین و لبنان میداند. از سوی دیگر این کشور دارای تواناییهای موشکی و پهپادی است که در صورت لزوم میتوانند خاک فلسطین اشغالی را هدف قرار دهند. تلآویو همچنین در درگیریهای داخلی سودان مدافع نیروهای موسوم به واکنش سریع به رهبری محمد حمدان دقلو است که در غرب سودان نفوذ دارد.
لیبی
حمله به لیبی به بهانه ارسال سلاح برای مقاومت در شام خواهد بود. جغرافیای لیبی علاوه بر ارسال سلاح، محل فعالیت گروههای اسلامگرا مرتبط با اخوانالمسلمین است. صهیونیستها دارند ضمن قطع خطوط تدارکاتی، به گروههای اسلامگرا و منافع منطقهای ترکیه نیز ضربه میزنند. صهیونیستها میخواهند با چنین حملاتی وارد معادلات لیبی شده و گروههای مستقر در آن را در ازای توقف حملات یا ارائه امتیازات مالی وادار به پذیرش ساکنان غزه کنند.
الجزایر
احتمال دارد الجزایر به بهانه حمایت از فلسطین و گردهمایی گروههای فلسطینی هدف قرار گیرد. تلآویو همچنین میخواهد با ضربه به ارتش قدرتمند الجزایر که با ارتباطات و سلاحهای روسی باعث هراس اروپا شده، خود را به قاره سبز اثبات کند. رژیم صهیونیستی بهعنوان قلعه غرب در برابر آسیا تأسیس شده است و میخواهد این دلیل را همواره پررنگ کند.
سومالی
صهیونیستها نگران همکاری یمن با گروههای اسلامی در سومالی هستند. در صورت افزایش همکاریها، سومالی سرپلی برای انتقال سلاح به یمن خواهد شد و از سوی دیگر میتواند به محلی برای توقیف و هدفگیری خطوط تجارت دریایی رژیم صهیونی تبدیل شود. این احتمال وجود دارد که سومالی به محلی برای فشار به آمریکا تبدیل شود تا واشنگتن حمایتهای خود از تلآویو در جنگ غزه را کاهش دهد.
کویت
کویت بهدلیل آزادی فعالیت جریانات نزدیک به اخوانالمسلمین، حضور فلسطینیها و ارتباط شیعیانش با جامعه شیعی لبنان و عراق احتمال دارد در قالب ترور مورد حمله قرار گیرد. صهیونیستها از این حملات برای اعمال فشار جهت کسب امتیازات اقتصادی و تسلط بر نفت منطقه بهره میگیرند.
قبرس شمالی
رژیم صهیونی به دلیل عضویت ترکیه در ناتو احتمالاً به سمت اقدام نظامی علیه اهداف در داخل این کشور نمیرود، اما در سوریه این اقدام را انجام داده است. از این رو منطقه دیگری که مشابه سوریه است، یعنی قبرس شمالی وارد دایره اهداف خواهد شد. دهها هزار سرباز ارتش ترکیه در قبرس شمالی در برابر یونان، بخش یونانینشین قبرس و اروپا صفآرایی کردهاند.
نیجر
غرب ادعا میکند نیجر احتمال دارد پس از اخراج نظامیان غربی، به ایران اورانیوم بفروشد. رژیم صهیونی پس از گزارش شورای حکام علیه برنامه هستهای ایران، جنگ ۱۲روزه را کلید زد تا خود را بازوی جامعه جهانی برای جلوگیری از اشاعه هستهای نشان دهد. از اینرو تلآویو با بهانهجوییهای هستهای به دنبال تقویت تصویر خود در این حوزه خواهد بود.
