جاسوس ایران، بازجو‌ها را شوکه کرد!

تبعه اسرائیلی متهم به جاسوسی برای ایران، بازجویان خود را سرکار گذاشته است.
پرونده یک شهروند اسرائیلی متهم به جاسوسی برای ایران که حتی روابط نزدیک با یکی از اسیران اسرائیلی در غزه داشته، بازجویان اسرائیلی را شوکه کرده است. بازجویان می‌گویند انگیزه او، برخلاف دیگر متهمان، نه مشکلات مالی و فشار خارجی، بلکه بیشتر «کنجکاوی و بی‌حوصلگی» بوده است.

به گزارش تابناک به نقل از کیهان؛ اسرائیل‌هیوم نوشت: دورون بوخوبزه در بازجویی‌ها گفته هدفش از تماس با عوامل ایرانی، همکاری اطلاعاتی نبوده بلکه «به دام انداختن» و «سرکار گذاشتن» آن‌ها بوده است. او گفته تلاش کرده خود را به‌ عنوان هدف اصلی معرفی کند تا دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی بر او تمرکز کند و در نتیجه دیگران که اطلاعات واقعی دارند، کمتر در معرض خطر قرار گیرند. اما مقام‌های امنیتی اسرائیل این توضیح را قانع‌کننده نمی‌دانند. به گفته آن‌ها، انتقال حتی داده‌های به ظاهر عمومی نیز می‌تواند در کنار سایر اطلاعات، برای جمهوری اسلامی ارزشمند باشد.

اسرائیل‌هیوم به نقل از یک افسر تحقیقات نوشت: «از بوخوبزه پرسیدم آیا عضو نیروهای امنیتی است یا آموزش خنثی‌سازی ترور دیده است. چه کسی او را برای اذیت کردن یک سازمان اطلاعاتی ایرانی مأمور کرده است؟ معتقدم او از اعمالش آگاه بود زیرا فردی باهوش است.»

این افسر تحقیقات گفت بوخوبزه، اطلاعات حساسی از مرکز تحقیقات هسته‌ای به ایرانی‌ها ارسال کرد و بعد از چند ثانیه پاک کرد. به او گفتم: چطور چنین کاری کردی؟ و او پاسخ داد اطلاعات علنی بود. به او گفتم، اکنون آن‌ها اطلاعاتشان را تصحیح کرده‌اند.»

به گفته این افسر تحقیقات، اطلاعات علنی تنها بخش کوچکی از جمع‌آوری اطلاعات است، و وقتی این اطلاعات برای ایران فرستاده شد، دقت اطلاعات مقامات حکومت ایران افزایش یافت.

این پرونده در حالی رسانه‌ای شده که پلیس اسرائیل اعلام کرده تاکنون ۲۷ پرونده جاسوسی مرتبط با ایران را پیگیری کرده و در جریان آنها ۴۶ نفر بازداشت یا متهم شده‌اند.

مقام‌های امنیتی اسرائیل هشدار می‌دهند ده‌ها یا حتی صدها سلول جاسوسی دیگر ممکن است همچنان در داخل اسرائیل فعال باشند.

