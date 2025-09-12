En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 199
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۲۸۰۵۰
کد خبر:۱۳۲۸۰۵۰
731 بازدید
نبض خبر

رفع اتهام و دفاع محکم از روسیه در صداوسیما را ببینید

کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه که عملاً در نقش وکیل مدافع روسیه در تلویزیون حاضر شده بود، ادعا کرد: «ماجرای تماس نتانیاهو با پوتین در زمان تجاوز به ایران سه روز قبل از حمله کذب بود.» اشاره جلالی به سخنان محمدحسین صفار هرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است که البته علاالدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز بر آن تاکید کرده و زمانش را ابتدای جنگ گفته است. بعید است همه این مسئولین که هم‌سویی هم ندارند، دروغ گفته باشند. او همچنین درباره ندادن پدافندهایی نظیر اس 400 به ایران ادعا کرد: «ایران هیچ گاه از روسیه تقاضای اس 400 نکرده است!»؛ ادعایی که اگر صحت داشته باشند مسئولین مربوطه بابت این اهمال باید توبیخ شوند. ادعاهای جلالی را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر کاظم جلالی روابط ایران و روسیه ایران روسیه اسرائیل ویدیو جنگ دوازده روزه اسرائیل و روسیه ایران و روسیه
اخبار مرتبط
در صداوسیما مطرح شد: اسرائیل حداکثر ظرف یک هفته آینده دوباره حمله می‌کند
اسرائیل دو سه روز قبل از حمله به ایران به روسیه خبر داده بود!
پوتینی که در زمان جنگ به درد نخورد، دمپایی است!
واکنش ظریف به این سخنان سفیر روسیه: اگر به ایران حمله شود، برایش دعا می‌کنیم!
روسیه، ایران را سپر خودش می‌کند!
روسیه اجازه نداد از سوخت ساخت ایران در راکتور بوشهر استفاده کنیم
سفیر روسیه: اگر به ایران حمله شود، برایش دعا می‌کنیم!
ایران غربگرا موجب فروپاشی روسیه می‌شود!
سخنان معنادار مقام اطلاعاتی اوکراین قبل از حمله اسرائیل به ایران
تلویزیون ژاپن: وقتی روسیه از کمک اسرائیل ناامید شد، سراغ ایران رفت!
روسیه اطلاعات مراکز پدافندی ایران را به اسرائیل داد!
به من هشدار دادند که سر به سر روسیه نگذار! / روس‌ها در ردصلاحیت‌ها نقش داشتند / ایران کارت بازی‌ روسیه است!
دفاع سفیر ایران از عملکرد روسیه در جنگ دوازده روزه: اسرائیل سعی دارد تفرقه ایجاد کند!
تماس اسرائیل با روسیه قبل از حمله به ایران
رهبر انقلاب: آمریکایی‌ها در جلسه‌ای پادشاه هم مشخص کردند! / خاک بر سر آن ایرانی!
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟