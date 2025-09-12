رفع اتهام و دفاع محکم از روسیه در صداوسیما را ببینید

کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه که عملاً در نقش وکیل مدافع روسیه در تلویزیون حاضر شده بود، ادعا کرد: «ماجرای تماس نتانیاهو با پوتین در زمان تجاوز به ایران سه روز قبل از حمله کذب بود.» اشاره جلالی به سخنان محمدحسین صفار هرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است که البته علاالدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز بر آن تاکید کرده و زمانش را ابتدای جنگ گفته است. بعید است همه این مسئولین که هم‌سویی هم ندارند، دروغ گفته باشند. او همچنین درباره ندادن پدافندهایی نظیر اس 400 به ایران ادعا کرد: «ایران هیچ گاه از روسیه تقاضای اس 400 نکرده است!»؛ ادعایی که اگر صحت داشته باشند مسئولین مربوطه بابت این اهمال باید توبیخ شوند. ادعاهای جلالی را می‌بینید و می‌شنوید.