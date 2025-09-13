این چهارمین میدان جهانی کامران قاسمپور است، از سه رویداد قبلی دو طلا و یک عنوان پنجمی گرفته، اما بیشک این متفاوتترین جهانیِ زندگی ورزشی اوست، جایی که برای اولین بار در ۸۶ کیلوگرم به عضویت تیم ملی ایران درآمده و سالهاست در معرض وزن کم کردن هم نبوده است.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، مدال امیدهای جهان را گرفت، ۲۳ سالش هم تمام شد. باید انتخاب میکرد یک وزن بالاتر یا ادامه رقابت با حسن یزدانی برای دوبنده ۸۶ کیلوگرم. سالها انتخاب او «رقابت» بود، تا المپیک ۲۰۲۰ توکیو که انتخابی را بار دیگر به یزدانی باخت و این بار، اما او نگاهی به گذشته و شاید شناسنامهاش انداخت. اگر اینبار هم ملیپوش نشود شاید عمر کشتی او بدون مدال تمام شود که بالاخره آن تصمیم را گرفت و به ۹۲ کیلوگرم رفت.
وزنش از همان روز اول هم مناسب ۸۶ کیلوگرم بود و به گفته مربیانی که همراهش بودند، در همه جهانیهایی که در ۹۲ کیلو اعزام شد، زیر وزن بود؛ اساساً او در این سالها در لیست وزن کمکنهای تیم نبود.
هنوز در اسلو بود، طلایش را گرفته بود و از او حسش را پرسیدم که گفت: «یک حس خاص بود، روی تشک دراز کشیده بودم و یک آن، همهی آن سالها و تلاشها جلوی چشمم آمد» گفتم افسوس نخوردی که چرا تازه این حس را تجربه کردی؟ گفت: «وقتی آن روزها و لحظهها از جلوی چشمم رد شد، فقط به این فکر کردم چرا اینقدر دیر و چرا اینقدر کم. دلم میخواست بیشتر از یکی باشد، اما خب آنجا استارتش خورد، با طلای جهانی.»
جهانی ۲۰۲۱ اسلو، شروع کار کامران در تیم ملی بزرگسالان ایران بود که طلای ۹۲ کیلوگرم را گرفت. حالا او با یک طلا، کنار حسن یزدانی ایستاده بود. یعنی هرچند کامران دیر و کم بود، با این حال با همان یک طلا همردیف حسن یزدانی قرار گرفت، قراردادش در لیگ هم به او رسید. چون طلای اسلو و آن زیرگیریهای انفجاریاش که ایرانیها را همیشه مجذوب خود میکند، نشان داد چقدر برای گرفتن مدالهای بیشتر مُحق بوده است. خصوصاً آنکه او جیدن کاکس «کوه عضله» آمریکایی که چندین بار علیرضا کریمی را برده بود، شکست داد.
سال ۲۰۲۲ هم کامران طلا گرفت و سال ۲۰۲۳ هم قطعاً میتوانست هتتریک کند، اما درگیری چند ماهه با مصدومیت کشاله ران در نهایت باعث شد به جهانی بلگراد نرسد.
سال ۲۰۲۴ را با وزن ۹۷ کیلوگرم استارت زد، چیزی که بعداً مشخص شد اشتباه بوده است. او قائله حضور در المپیک را در وزن بالاتر به امیرعلی آذرپیرا باخت، در حالیکه او دو مرتبه متوالی مغلوب کایل اسنایدر آمریکایی شده بود و آذرپیرا هم دو بار متوالی حریف آمریکایی را شکست داد.
در ادامه دیرهنگام برای رقابت با حسن یزدانی در ۸۶ کیلوگرم اعلام آمادگی کرد، در حالیکه شکست دیوید تیلور در فاینال ایکس معادلات را برهم زده بود! در نهایت این حسن یزدانی بود که با حضور در یک تورنمنت بینالمللی بعد از جراحی کتف، مجوز حضور در المپیک پاریس را گرفت و کامران قاسمپور بار دیگر سرخورده از اینکه المپیک دوم زندگی قهرمانیاش را از دست داده، رفته رفته خود را مهیای شرکت در جهانی اوزان غیرالمپیکی کرد.
او در ۹۲ کیلوگرم ماند، اما دو قهرمان سرشناس اوزان پایین و بالا تصمیم گرفتند در آلبانی روی تشک بروند؛ عبدالرشید سعداللهیف و دیوید تیلوری که بعد از شکست به آرون بروکس در انتخابی آمریکاییها، از دنیای قهرمانی خداحافظی کرده بود!
کامران در نیمهنهایی به سعداللهیف خورد، از حریف پیش بود، اما تجربه و هوش و البته انگیزه بالای رشیدی که از شرکت در المپیک محروم شده بود، کار خودش را در ثانیههای پایانی کرد و این کشتی را برد. قاسمپور با کشتی ثانیه آخری باخته، روز بعدش در مبارزه سوم پنجمی حاضر شد و آنجا هم به دیوید تیلور باخت. این مصاف، هرگز آن مصافی نبود که میتوانست بین این دو کشتیگیر در المپیک پاریس رقم بخورد.
هرچند که حسن یزدانیِ باخته و آسیبدیده در فینال المپیک، بعد از ۱۰ سال حضور متوالی در تیم ملی ایران، به دلیل جراحی دوباره کتفش رسماً اعلام کرد که سال ۲۰۲۵ در تیم نخواهد بود؛ اما کامران قاسمپور با عنوان پنجمی سال ۲۰۲۴ وزن ۹۲ کیلوگرم جهان دوست داشت همچنان در همین وزن کارش را دنبال کند که صلاحدید فدراسیون و کادرفنی این بود او به ۸۶ کیلوگرم برگردد.
در نهایت هم شرایط بسیار سادهای برای رسیدن او به دوبنده این وزن در نظر گرفته شد و با تک کشتی انتخابی با ابوالفضل رحمانیِ جوان، صاحب دوبنده حسن یزدانی در زاگرب شد.
مسابقات امروز، چهارمین میدان جهانی کامران قاسمپور است، اما این برای اولین بار خواهد بود که در ۸۶ کیلوگرم به عضویت تیم ملی بزرگسالان ایران درمیآید، در حالیکه سال ۲۰۲۳ به رقابتهای جهانی نرفته و سال ۲۰۲۴ هم بدون مدال مسابقات را به پایان رسانده است.
در این ساعات پایانی تا آغاز رقابتها، جایی که دیگر نگاه ملیپوشان به اخبار نیست، یک نکته مهم را باید در نظر گرفت. خوانِ آخر گلادیاتور در اولین رسیدنش به دوبنده ۸۶ کیلوگرم تیم ملی ایران، کیلوهای آخر است.
کشتیگیری که سالهاست وزن کم نکرده و در فرآیند انتخابش برای سال ۲۰۲۵ هم هرگز در یک رقابت دورهای کشتی نگرفت و سر وزن هم نرسید تا فقط یک بار، آن هم در زاگرب این اتفاق برایش رخ دهد.
هرچند سالی که میخواست وارد چرخه المپیک شود و صحبت از این بود که وزن طبیعی بدن او به ۹۴ و ۹۵ کیلوگرم رسیده است؛ حالا اما ماههاست صرفاً صحبت از این است که او همیشه زیر وزن بوده و برای کاهش وزن مشکلی ندارد؛ البته همه آنهایی که کشتی را میشناسند، میدانند آن کیلوهای آخر چه بر سر کشتیگیر میآورد.
حالا که وزنکشی رقابتها انجام شده و هم ابراگیم کادییف روس و هم زاهید والنسیای آمریکایی در گروه کامران قاسمپور هستند، در حالی که به لحاظ کیفیت فنی و مبارزهای، کامران از آنها پیش است، اما هیچکدام از این دو حریف را نمیشود دست کم گرفت. کادییف یک روسِ کشتیبلد است که در جریان لیگ پادوبنی هم کشتی خوبی با قاسمپور گرفت و والنسیا هم گرچه در این سالها کشتیگیر درجه یک جهانی نبوده، اما همین که در این مدت با دیوید تیلور تمرین کرده و احتمالا هم با کُچ او مقابل قاسمپور قرار خواهد گرفت، او را به حریفی تبدیل خواهد کرد که نباید ساده از کنارش گذشت.
قطعاً کامران قاسمپور ۶ دقیقه کشتی را مقابل کادییف در پیش دارد و آیا این کشتیگیر که در این ماهها مبارزه دورهای و سر وزن قانونی نداشته، توان ۶ دقیقه مبارزه با یک روس را خواهد داشت.
همه امیدوار هستیم که طلای سومِ کامران قاسمپور در زاگرب به نام او و تیم ایران نوشته شود. کشتیگیری که در این سالها علاقمندان به کشتی در سراسر جهان را با زیرگیریهای خاص خودش به وجد آورده است.
