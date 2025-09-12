به گزارش تابناک؛ مکرون اعلام کرد که ۱۴۲ کشور امروز «اعلامیۀ نیویورک» را درباره اجرای راهحل دوکشوری تصویب کردند. او تأکید کرد که فرانسه و عربستان سعودی با همکاری شرکای خود به سمت صلح در خاورمیانه حرکت میکنند و در «کنفرانس راهحل دوکشوری» در نیویورک این طرح را به واقعیت تبدیل خواهند کرد. مکرون همچنین به امکان زندگی در صلح و امنیت برای اسرائیل و فلسطین اشاره کرد و افزود که تحقق این هدف به همکاری همه بستگی دارد.
بنا بر این گزارش؛ مکرون: امروز، با رهبری فرانسه و عربستان سعودی، ۱۴۲ کشور «اعلامیۀ نیویورک» را دربارۀ اجرای راهحل دوکشوری تصویب کردند.
وی گفت: ما با هم مسیری برگشتناپذیر به سوی صلح در خاورمیانه ترسیم میکنیم.
مکرون در ادامه افزود: فرانسه، عربستان سعودی و تمام شرکای آنها در نیویورک حضور خواهند داشت تا این طرح صلح را در «کنفرانس راهحل دوکشوری» به واقعیت تبدیل کنند. آیندهای دیگر ممکن است: دو ملت، دو کشور؛ اسرائیل و فلسطین، در کنار یکدیگر در صلح و امنیت زندگی کنند. به همۀ ما بستگی دارد که آن را محقق کنیم!
