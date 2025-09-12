مکرون اعلام کرد فرانسه و عربستان سعودی با همکاری شرکای خود به سمت صلح در خاورمیانه حرکت می‌کنند و در «کنفرانس راه‌حل دوکشوری» در نیویورک این طرح را به واقعیت تبدیل خواهند کرد.

به گزارش تابناک؛ مکرون اعلام کرد که ۱۴۲ کشور امروز «اعلامیۀ نیویورک» را درباره اجرای راه‌حل دوکشوری تصویب کردند. او تأکید کرد که فرانسه و عربستان سعودی با همکاری شرکای خود به سمت صلح در خاورمیانه حرکت می‌کنند و در «کنفرانس راه‌حل دوکشوری» در نیویورک این طرح را به واقعیت تبدیل خواهند کرد. مکرون همچنین به امکان زندگی در صلح و امنیت برای اسرائیل و فلسطین اشاره کرد و افزود که تحقق این هدف به همکاری همه بستگی دارد.

