مکرون: صلح خاورمیانه با «اعلامیۀ نیویورک» محقق می‌شود

مکرون اعلام کرد فرانسه و عربستان سعودی با همکاری شرکای خود به سمت صلح در خاورمیانه حرکت می‌کنند و در «کنفرانس راه‌حل دوکشوری» در نیویورک این طرح را به واقعیت تبدیل خواهند کرد.
به گزارش تابناک؛ مکرون اعلام کرد که ۱۴۲ کشور امروز «اعلامیۀ نیویورک» را درباره اجرای راه‌حل دوکشوری تصویب کردند. او تأکید کرد که فرانسه و عربستان سعودی با همکاری شرکای خود به سمت صلح در خاورمیانه حرکت می‌کنند و در «کنفرانس راه‌حل دوکشوری» در نیویورک این طرح را به واقعیت تبدیل خواهند کرد. مکرون همچنین به امکان زندگی در صلح و امنیت برای اسرائیل و فلسطین اشاره کرد و افزود که تحقق این هدف به همکاری همه بستگی دارد.

بنا بر این گزارش؛ مکرون: امروز، با رهبری فرانسه و عربستان سعودی، ۱۴۲ کشور «اعلامیۀ نیویورک» را دربارۀ اجرای راه‌حل دوکشوری تصویب کردند.

وی گفت: ما با هم مسیری برگشت‌ناپذیر به سوی صلح در خاورمیانه ترسیم می‌کنیم.

مکرون در ادامه افزود: فرانسه، عربستان سعودی و تمام شرکای آن‌ها در نیویورک حضور خواهند داشت تا این طرح صلح را در «کنفرانس راه‌حل دوکشوری» به واقعیت تبدیل کنند. آینده‌ای دیگر ممکن است: دو ملت، دو کشور؛ اسرائیل و فلسطین، در کنار یکدیگر در صلح و امنیت زندگی کنند. به همۀ ما بستگی دارد که آن را محقق کنیم!

