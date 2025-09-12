En
اسپانیا کاردار اسرائیل در مادرید را احضار کرد

وزیر خارجه اسپانیا، کاردار رژیم صهیونیستی در مادرید را به دلیل اظهارات نخست‌وزیر این رژیم علیه همتای اسپانیایی خود و این کشور احضار کرد.
«خوزه مانوئل آلبارس» وزیر امور خارجه اسپانیا روز جمعه در پی اظهارات اخیر دفتر «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی درباره اسپانیا، کاردار این رژیم در مادرید را احضار کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وزارت امور خارجه اسپانیا در بیانیه‌ای اعلام کرد که آلبارس، «دانا ارلیچ» دیپلمات ارشد اسرائیلی در مادرید را احضار کرده تا «اظهارات دروغین و افتراآمیز دفتر نخست‌وزیری اسرائیل را قاطعانه رد کند».

دفتر نخست‌وزیری رژیم صهیونیستی اخیرا به نقل از نتانیاهو ضمن آنکه «پدرو سانچز» نخست‌وزیر اسپانیا را به «تهدید به نسل‌کشی» متهم کرد، در شبکه اجتماعی ایکس مدعی شد: «اسپانیا می‌گوید نمی‌تواند نبرد اسرائیل علیه حماس را متوقف کند زیرا اسپانیا سلاح هسته‌ای ندارد. این یک تهدید آشکار نسل‌کشی علیه تنها کشور یهودی جهان است.»

وزیر امور خارجه اسپانیا پیش از این هم در اظهاراتی جدید علیه رژیم صهیونیستی گفت: «ایتامار بن گویر» و «بتسلئیل اسموتریچ»، وزرای اسرائیلی در فهرست افراد ممنوع‌الورود به اسپانیا قرار دارند.

این اظهارات در حالی است که روابط ۲ طرف اخیرا بر سر وضعیت نسل‌کشی در غزه تیره شده است؛ به‌طوری‌ که اسپانیا سفیر خود در اراضی اشغالی فلسطین را فراخوانده است.

همچنین پس از آنکه نخست‌وزیر اسپانیا از اقداماتی با هدف متوقف ساختن کشتارجمعی در غزه خبر داد، «گدعون ساعر» وزیر خارجه رژیم صهیونیستی، اسپانیا را به «یهودستیزی» متهم کرد.

