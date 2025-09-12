گزارش سفر پزشکیان به اردبیل

رئیس‌جمهور در سفر به استان اردبیل از نزدیک در جریان برنامه های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و میزان پیشرفت آنها قرار گرفت و استان اردبیل را از جهت مساحت نزدیک به کشور هلند توصیف و بر توسعه بیش از پیش این استان تاکید کرد.

مسعود پزشکیان رئیس جمهوری در جریان سفر یک روزه به استان اردبیل علاوه بر حضور در نشست توسعه عدالت آموزشی با مشارکت بخش خصوصی در نشست‌های جداگانه‌ای با فعالان اقتصادی، سیاسی و فرهنگی شرکت کرد و در پایان سفرش به این استان به تشریح دستاوردهای این سفر پرداخت.

پزشکیان: یاد نگرفته‌ایم از ایده‌های یکدیگر استفاده کنیم

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، رئیس جمهور با بیان اینکه مدارسی که امروز ساخته‌ایم، به‌جای تربیت انسان‌های جامع‌نگر، افرادی تک‌بعدی و مغرور پرورش داده‌اند، کسانی که مملکت و سرزمین خود را باور ندارند و خیال می‌کنند تنها باید در خارج از کشور به جایگاهی برسند، گفت: چنین تربیتی اشتباه است. باید انسان‌هایی تربیت شوند که بدانند از این آب و خاک برخاسته‌اند و مسئولیت دارند کشور و سرزمین خود را آباد کنند.

پزشکیان صبح پنجشنبه - ۲۰ شهریور ۱۴۰۴ - در نخستین گام از برنامه‌های سفر استانی به اردبیل، در نشست توسعه عدالت آموزشی، با اشاره به کلیپ پخش‌شده از مشارکت مردمی در ساخت مدارس، اظهار کرد: آنچه در این کلیپ دیدیم، نشان ‌می‌دهد این کار هر جا که اراده شود، شدنی است. اگر در جایی انجام نشده، احتمالاً تیم لازم تشکیل نشده یا شرایط اجرا فراهم نبوده است.

رئیس جمهور افزود: وقتی مردم از مسئله آگاه شوند، همان کاری را انجام می‌دهند که در این کلیپ شاهد بودیم. تفاوتی ندارد، در ۲۰۰ نقطه دیگر هم همین مردم حضور دارند و می‌توان همان کار را با آنان پیش برد. این نکته باید مدنظر قرار گیرد. در ادبیات ترکی ضرب‌المثلی هست که می‌گوید «کافی‌ست بخواهی، هیچ‌چیز جلودارت نخواهد بود.»

رئیس جمهور با اشاره به ظرفیت‌های عظیم نهفته در نسل جوان تصریح کرد: واقعیت این است که بچه‌های ما گنجینه‌هایی از طلا هستند؛ بلکه باارزش‌تر از طلا. هر معدنی که بخواهیم مثال بزنیم، در وجود این انسان‌ها نهفته است. فقط کسی باید بیاید، این معدن را استخراج کند، بکاود و آن را به ظهور برساند.

پزشکیان با بیان اینکه این ما هستیم که باید زمینه شکوفایی این استعدادها را فراهم کنیم، گفت: اگر بتوانیم به‌درستی با این نسل کار کنیم، در عالی‌ترین سطح ممکن جامعه‌ای پیشرفته خواهند ساخت و اگر نتوانیم، در بدترین حالت ممکن همان ظرفیت‌ها به هدر خواهد رفت؛ هر دو حالت در دستان ماست.



چرا نباید بدون فروش نفت هم بتوانیم روی پای خود بایستیم؟

رئیس جمهور با اشاره به ظرفیت‌های ویژه استان اردبیل اظهار کرد: این استان در مرز آذربایجان قرار دارد و از طریق دریا نیز می‌تواند با ارمنستان و دیگر کشورها ارتباط برقرار کند. انسان‌های توانمند و ظرفیت‌های کم‌نظیر در این استان وجود دارد و کافی است برای حل مشکلات رویکردی نو اتخاذ شود.

پزشکیان در ادامه برنامه‌های سفر استانی به اردبیل، در نشست با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی این استان، با بیان تجربه‌ای از دوران ریاست بر دانشگاه اظهار کرد: همواره دغدغه‌ای در ذهنم وجود داشت و بارها نیز آن را مطرح کرده‌ام. آن زمان می‌گفتند مدیر خوب کسی است که بتواند پول را از مرکز بگیرد و به استان بیاورد. ما هم مدتی به این روش عمل کردیم، اما هیچ نتیجه‌ای نگرفتیم. حتی قول داده بودند ۴۰ میلیون تومان پرداخت کنند که عملی نشد، این مسئله ذهنم را تغییر داد.

رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت بیداری و تغییر نگرش خاطرنشان کرد: انسان زمانی که در تنگنا قرار می‌گیرد، بیدار می‌شود. با خود گفتم اگر قرار باشد از تهران یا از مقامات بالا چیزی نرسد، آیا باید مردم ما در استان بدون خدمات بهداشت و درمان یا تخت بیمارستانی بمانند؟

پزشکیان ادامه داد: ما ساختمان داشتیم، تجهیزات داشتیم، سرمایه‌گذار و نیروی انسانی متخصص نیز در اختیار بود. پس چرا نتوانیم مسایل را حل کنیم؟ همان لحظه‌ای که چشم خود را از مرکز بستم و نگاه تازه‌ای گشودم، با اتکا به مردم، تولیدکنندگان، کارشناسان و پزشکان استان توانستم کارهایی را پیش ببرم که پیش‌تر غیرممکن تصور می‌شد.

رئیس‌جمهور با تأکید بر ظرفیت‌های انسانی و ملی اظهار کرد: باور داشته باشیم که هر کدام از ما توانمند هستیم. مشکل زمانی به وجود می‌آید که تصور کنیم حتماً باید کسی بیاید و دست ما را بگیرد. چرا ما خودمان الگو نشویم؟ چرا نباید کاری کنیم که به جای وابستگی، دیگران از ما بهره ببرند؟

پزشکیان ادامه داد: زمانی که این نگاه در ذهنم شکل گرفت و در این مسیر شروع به کار کردم، موفق شدم قدم به قدم جلو بروم. ابتدا معاون وزیر شدم، سپس وزیر، و امروز نیز در جایگاه رئیس‌جمهور در خدمت شما هستم. این مسیر نتیجه تغییر همان نگاه بود.



رقابت واقعی و اصلی در خدمت به مردم معنا می‌یابد

رئیس جمهور با بیان اینکه رقابت واقعی در خدمت به مردم معنا می‌یابد، نه تلاش برای کسب قدرت و حذف دیگران گفت: رقابت واقعی، تلاش برای باز کردن گره مشکلات مردم و مرهم گذاشتن بر آلام آن‌ها است. اگر اینگونه عمل کردیم، حکومت اسلامی محسوب می‌شود و دوام و بقا خواهد داشت و اگر نه، نه آن حکومت اسلامی است و نه دوام و بقا خواهد داشت.

پزشکیان در نشست با جمعی از فعالان سیاسی استان اردبیل با قدردانی از فعالیت‌های فعالان سیاسی و با بیان اینکه تلاش‌های شما به ارتقای سرمایه اجتماعی و توسعه اجتماعی و سیاسی جامعه کمک زیادی می‌کند، اظهار داشت: در جریان جنگ ۱۲ روزه، توان دفاعی و موشکی کشور بخشی از مقابله موفق جمهوری اسلامی با دشمن را شکل داد و بخش موثر دیگر تکیه به سرمایه اجتماعی و حمایت مردم از نظام و کشور بود.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه دشمن در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه امیدوار بود که مردم به دلیل برخی نارضایتی‌ها با تهاجم او همراهی خواهند کرد و به خیابان می‌آیند، افزود: موقعیت‌شناسی و پشتیبانی مردم از نظام و کشور، مسئولیت ما برای خدمت به آن‌ها را مضاعف کرده است.



پزشکیان: نباید تصور کرد دولت به تنهایی می‌تواند همه مشکلات را حل کند

رئیس جمهور با بیان اینکه هرگز نباید تصور کرد که دولت به تنهایی می‌تواند همه مشکلات کشور را حل کند، گفت: مساجد، سمن‌ها، روحانیون، مراجع و شخصیت‌های اجتماعی همه باید به میدان بیایند و دست به دست هم دهیم تا مشکلات کشور را حل کنیم. باور دارم که اگر همه به میدان بیایند، حتی عقب‌ماندگی‌ها را نیز می‌توانیم به سرعت جبران کنیم.

به گزارش ایسنا، مسعود پزشکیان در ادامه برنامه‌های سفر استانی به اردبیل، در نشستی با جمعی از فعالان فرهنگی و اجتماعی استان، با یادآوری مجدد این نکته که یکی از عوامل مهم شکست دشمن در جنگ ۱۲ روزه تبلور سرمایه اجتماعی و پشتیبانی موثر مردم از نظام و کشور خودشان بود، اظهار داشت: در کنار توان دفاعی و تلاش نیروهای مسلح کشورمان، آنچه موجب دلسردی دشمن از به نتیجه رسیدن تجاوزاتش شد، ایستادن مردم کنار نظام برخلاف انتظار آنها بود.

رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه طرح محله‌محوری را با هدف جلب حداکثری مشارکت مردمی در حل مشکلات کشور، با محوریت محلات و مساجد، به طور جدی دنبال می‌کنیم، به سخنان یکی از حضار درباره داستان مشهور «کوک چهارم» اشاره کرد و افزود: ما در اجرای طرح توسعه عدالت آموزشی و محله‌محوری، اتفاقا به دنبال این هستیم که هم کوک چهارم را بزنیم و هم فرزندان این سرزمین را در مدارس به گونه‌ای تربیت کنیم که اهل زدن کوک چهارم باشند.

پزشکیان با بیان اینکه بیایید فرض کنیم اساسا دولتی در عرصه عمومی حضور ندارد، تصریح کرد: چه دولت باشد و چه نباشد، آیا ما به عنوان مسلمان نسبت به مشکلات مسلمانان دیگر مسئولیت داریم یا نه؟ ما در سراسر کشور ۸۰ هزار مسجد داریم که اگر هر مسجد متولی رسیدگی به وضعیت و مشکلات حدود هزار نفر شود، همه جمعیت کشور تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه فضای محلات ما سرشار از دوستی، رفاقت و محبت است، گفت: وقتی بنا باشد مشکلات محله‌محور دنبال و حل شود، کافی است هر کس دغدغه حل مشکلات محله و همسایگان خود را داشته باشد تا دیگر مشکلی در جامعه باقی نماند. مردم ما بسیار رئوف و انسان‌دوست هستند، به شکلی که در همین جنگ ۱۲ روزه بسیاری از پرستاران و پزشکانی که حتی در مرخصی بودند، مرخصی خود را رها کرده و به محل کار خود بازگشتند و وضعیت در خیلی از ادارات و سازمان‌ها نیز به همین شکل بود.



بحران آب و انرژی قابل مهار است

رئیس‌جمهور در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اردبیل با تأکید بر اینکه مدیریت نباید بر پایه رفاقت، قومیت یا جناح‌گرایی باشد بلکه باید به اهل تخصص و شایستگی سپرده شود، گفت: امروز با بحران‌هایی چون کمبود آب، ناترازی انرژی و فشارهای اقتصادی مواجهیم و تنها با مشورت علمی، صرفه‌جویی و استفاده درست از ظرفیت‌ها می‌توانیم آینده‌ای روشن برای کشور بسازیم؛ هرکس توان حل مشکلات مردم را دارد باید میدان‌دار شود و ما وظیفه داریم امکانات را در اختیار او بگذاریم.

بر اساس این گزارش، پزشکیان در ادامه برنامه‌های سفر استانی به اردبیل، در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اظهار کرد: کارهایی که باید شکل بگیرد، نیازمند بررسی کارشناسی است. گزارش‌ها ارائه شد و شما شنیدید، اما آنچه می‌خواهم خدمت شما عرض کنم فراتر از این گزارش‌هاست. شما مدیران این استان هستید و باید نگاه عمیق‌تری به موضوع داشته باشید.

رئیس‌جمهور با اشاره به کلام امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام تصریح کرد: حضرت فرمودند «رحم الله امرأ عرف نفسه»؛ خدا رحمت کند کسی را که خود را شناخت. همه کتاب‌های مدیریت و توسعه، شرح و تفسیر همین بیان است؛ یعنی انسان باید خود را بشناسد، بداند کجا بوده، کجا ایستاده و به کجا می‌خواهد برود.

پزشکیان ادامه داد: در مدیریت، از ارزیابی یا سیتوئیشن آنالیز سخن می‌گویند؛ نقاط قوت چیست، ضعف‌ها کدام است، تهدیدها کجا هستند. وقتی خود را شناختید، آن‌گاه می‌توانید مسیر را مشخص کنید. شما به‌عنوان مدیر باید بدانید چه مقدار خاک، چه میزان آب، چه وسعت کوهستان و چه میزان اراضی دیم در اختیار دارید، سپس تصمیم بگیرید که چگونه این استان را بهترین شکل مدیریت کنید.

رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: ما باید نقشه‌ای داشته باشیم برای ۵۰ یا ۶۰ سال آینده. تصمیم بگیریم می‌خواهیم استان را به چه جایگاهی برسانیم و این جایگاه با چشم‌اندازی که مقام معظم رهبری تعیین کرده بودند، هماهنگ باشد. ما باید تا سال ۱۴۰۴ به نقطه‌ای می‌رسیدیم که نرسیدیم، بلکه عقب‌تر هم رفتیم. این نشان می‌دهد نگاه ما مشکل داشته، نقشه درستی ترسیم نکرده‌ایم یا اگر ترسیم کردیم، در مسیر آن حرکت نکرده‌ایم.



وحدت و انسجام ملی مهم‌ترین عامل عبور از موانع و تحقق عدالت در توسعه استان‌هاست

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت وحدت و انسجام برای پیشرفت کشور گفت: اگر همه با باور و اعتقاد پشت سر رهبری و در یک مسیر مشترک حرکت کنیم، هیچ مانعی توان ایستادگی در برابر ملت ایران را نخواهد داشت و مشکلات مناطق محروم نیز با نگاه عادلانه و مشارکت همگانی برطرف خواهد شد.

پزشکیان در پایان سفر به استان اردبیل، در گفتگوی تلویزیونی درباره مشارکت مردمی در ساخت مدارس و تغییر در روش‌های آموزشی گفت: کودکان ذخایر گران‌بهایی هستند که همچون معادن اگر کاویده شوند و به ظهور برسند، توانایی‌های بی‌پایانی خواهند داشت. خداوند روح خود را در این انسان‌ها دمیده و اگر این ظرفیت‌ها مجال بروز پیدا کند، انسان‌هایی عالم، عزیز و توانمند پرورش خواهند یافت.

رئیس جمهور با تأکید بر اهمیت دوران کودکی و نوجوانی افزود: اگر در جامعه نتوانستیم این ذخایر ارزشمند را به ظهور برسانیم، ریشه در آغاز مسیر آموزش از مهدکودک و مدرسه دارد. اگر آموزش در مدارس، دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها درست طراحی شود، فقر، جهل و بسیاری از مشکلات اجتماعی به شکل امروز وجود نخواهند داشت. زمانی که شخصیت افراد سفت و سخت و غیرقابل تغییر شد، اصلاح دشوار خواهد بود. گفتگو، رفتار درست و شکل‌دهی نگرش صحیح همه از مدرسه آغاز می‌شود.

پزشکیان خاطرنشان کرد: آموزش باید به گونه‌ای باشد که بیش از ۹۰ درصد دانش‌آموزان با این باور رشد کنند که باید برای آب‌وخاک، فرهنگ و جامعه خود عزت و سربلندی بیافرینند. روش آموزش، نوع رفتار و باوری که در مدارس شکل می‌گیرد، آینده کشور را می‌سازد. سرمایه‌گذاری در مدارس به معنای ساختن آینده فرزندان است و اگر آموزش درست طراحی شود، آینده‌ای روشن و امیدبخش در انتظار خواهد بود.

رئیس جمهور با اشاره به دغدغه‌های جدی مردم استان در زمینه امکانات بهداشتی و درمانی و نیز زیرساخت‌های راه و حمل‌ونقل اظهار کرد: پیش از این سفر، کارهای کارشناسی و بررسی‌های متعددی صورت گرفته بود و حتی نمایندگان استان نیز بارها این موضوعات را پیگیری کرده بودند. در شورای عالی اداری، جمع‌بندی این بررسی‌ها توسط معاون اجرایی دولت اعلام شد و بر اساس آن نزدیک به ۱۹ هزار میلیارد تومان از اعتبارات دولتی برای توسعه استان اردبیل تخصیص یافت.

پزشکیان تصریح کرد: از این میزان، ۹ هزار میلیارد تومان برای راه و راه‌آهن اختصاص یافته است تا مسیر قطار به اردبیل متصل شود و مشکلات حمل‌ونقل جبران گردد. علاوه بر این، مذاکراتی نیز با سرمایه‌گذاران خارجی انجام شده تا خطوط ریلی استان به پارس‌آباد و سایر مناطق نیز گسترش یابد.