احمد کرمی اسد اظهار کرد: از صبح امروز اکثر محورهای برون شهری کشور، وضعیت ترافیکی فوقالعاده سنگینی داشتند به ویژه محورهای خروجی استانهای شمالی مثل استان مازندران، گیلان، گلستان و خراسان رضوی به عنوان استانهایی بودند که محور برونشهریشان بیشترین میزان تردد و ترافیک را داشتند.
به گزارش تابناک به نقل از ایمنا؛ وی با بیان اینکه به منظور روانسازی ترافیک، همکاران در این مسیرها حضور دارند و به صورت مقطعی نسبت به اعمال محدودیت و یکطرفه کردن مسیر اقدام کردهاند افزود: مشخصاً آزادراه تهران شمال به دلیل حجم تقاضای سفری که در این مسیر وجود دارد، از ساعت ۹ صبح از تهران به سمت شمال مسدود و محدودیت ترافیکی از مرزنآباد به سمت تهران به صورت یکطرفه اعمال میشود.
رئیس پلیس راه کشور گفت: موضوع مد نظر در شرایطی که ترافیک وجود دارد این است که با توجه به پیش بینی سازمان هواشناسی و بارش باران در محورهای استانهای شمالی و شمال غربی و همچنین مه گرفتگی در محورهای کوهستانی، خواهش میکنیم هموطنان حتماً در طول مسیرها ضمن رعایت سرعت مطمئنه که عامل اصلی کنترل وسیله نقلیه خواهد بود از هرگونه رفتار مخاطرهآمیز به ویژه در محورهایی که ترافیک دو طرفه است خودداری کنند.
وی با بیان اینکه مسافران احتمالاً با تراکم ترافیک و سنگینی حجم تردد مواجه هستند، ادامه داد: از مردم درخواست میشود صبر و حوصله داشته باشند، همکاران در محل حضور دارند و نسبت به روانی ترافیک اقدام میکنند.
کرمی اسد اضافه کرد: از مسافران درخواست میشود که سفرشان را به ساعت آخر روز موکول نکنند و در صورت امکان، اکنون سفر خود را انجام دهند و یا اینکه به فردا موکول کنند تا با ایمنی بیشتری در مسیرها تردد کنند.
