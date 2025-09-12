از ابتدای سال ۱۴۰۴ زمانبندی پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تغییر کرده و پرداخت حقوق به سه روز پایانی هر ماه موکول شده است.
روزنو نوشت: طبق اعلام سازمان تامین اجتماعی این تصمیم بهمنظور مدیریت بهتر حجم بالای واریزیها و افزایش هماهنگی با شبکه بانکی کشور اتخاذ شده که البته انتقاداتی هم در پی داشته است.
تاریخهای واریز حقوق بازنشستگان در شهریور ۱۴۰۴
حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در شهریور ۱۴۰۴ در روزهای ۲۹، ۳۰ و ۳۱ شهریور به حساب مشمولان واریز خواهد شد. همچنین حقوق بازنشستگان کشوری در تاریخ ۳۰ شهریور و حقوق بازنشستگان لشکری در تاریخ ۳۱ شهریور پرداخت میشود.
جدول زمانبندی واریز حقوق بازنشستگان شهریور ۱۴۰۴
