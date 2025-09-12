رئیس‌جمهور در نشست آتیِ سران کشورهای اسلامی و عربی که در پی حمله اسرائیل به قطر برگزار می‌شود، شرکت خواهد کرد.

مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور به‌منظور شرکت در اجلاس اضطراری سران کشورهای اسلامی شامل سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب که به‌منظور حمایت از دولت قطر در برابر حمله اخیر اسرائیل و هم‌چنین محکومیت جنایات رژیم صهیونی در دوحه برگزار می‌شود، عازم قطر خواهد شد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، این نشست اضطراری روزهای یکشنبه و دوشنبه‌ی هفته‌ی آینده در پایتخت قطر برگزار می‌شود و هیئت ایرانی نیز از جمله هیئت‌های عالی شرکت‌کننده در این اجلاس خواهد بود.

قرار است رئیس‌جمهور کشورمان در این نشست حضور یافته و سخنرانی داشته باشد.

