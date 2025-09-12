En
پزشکیان به اجلاس اضطراری دوحه می‌رود

رئیس‌جمهور در نشست آتیِ سران کشورهای اسلامی و عربی که در پی حمله اسرائیل به قطر برگزار می‌شود، شرکت خواهد کرد.
پزشکیان به اجلاس اضطراری دوحه می‌رود

مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور به‌منظور شرکت در اجلاس اضطراری سران کشورهای اسلامی شامل سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب که به‌منظور حمایت از دولت قطر در برابر حمله اخیر اسرائیل و هم‌چنین محکومیت جنایات رژیم صهیونی در دوحه برگزار می‌شود، عازم قطر خواهد شد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، این نشست اضطراری روزهای یکشنبه و دوشنبه‌ی هفته‌ی آینده در پایتخت قطر برگزار می‌شود و هیئت ایرانی نیز از جمله هیئت‌های عالی شرکت‌کننده در این اجلاس خواهد بود.

قرار است رئیس‌جمهور کشورمان در این نشست حضور یافته و سخنرانی داشته باشد.
 

برچسب ها
مسعود پزشکیان رئیس جمهور سفر رئیس جمهور خبر فوری دوحه
پیام کلیدی سفر پزشکیان به پاکستان
پزشکیان به پاکستان می‌رود
پزشکیان به تهران بازگشت
اگر موشک نداشتیم حال و روز غزه را برایمان می‌ساختند
برنامه پزشکیان در سفر به روسیه چیست؟
رئیس جمهور: باید ایرانی بسازیم که همه حسرت آن را بخورند
پزشکیان به خراسان جنوبی سفر می کند
توافقات تجاری مهم در سفر پزشکیان به عمان
پزشکیان در ارمنستان؛ پیام روشن تهران به جامعه جهانی
رئیس جمهور به سیرجان سفر کرد
رئیس جمهور وارد مسکو شد
پزشکیان به نیویورک می‌رود
پزشکیان وارد پایتخت بلاروس شد
افتتاح بزرگترین مجموعه خاورمیانه توسط پزشکیان
رئیس‌جمهور عازم چین شد
اولین سفر پزشکیان بعد از جنگ اسرائیل
جزئیات سفر رئیس‌جمهور ایران به بلاروس پس از ۱۸ سال
ایران و روسیه تسلیم زیاده‌خواهان نمی شوند
پزشکیان: اگر مردم صبر کنند ما مشکلات را حل کنیم، حل نخواهد شد
پزشکیان به کرمانشاه سفر می‌کند
