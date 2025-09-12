آزادراه تهران-شمال و جاده چالوس بسته شد

سرهنگ احمد کرمیاسد گفت: از ساعت ۹ صبح امروز، جمعه ۲۱ شهریور ماه، تردد تمام انواع وسایل نقلیه از سمت تهران به آزادراه تهران–شمال و محور کرج–چالوس ممنوع شده است. همچنین، از ساعت ۱۱، محدوده پل زنگوله به سمت تهران و کرج بهصورت یکطرفه خواهد بود.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ سرهنگ کرمیاسد با اشاره به حجم بالای ترافیک در سایر محورهای شمالی افزود: در این مسیرها نیز بار ترافیکی نسبتا سنگینی وجود دارد و در صورت نیاز، محدودیتهای ترافیکی مقطعی اعمال خواهد شد.
رئیس پلیس راه کشور تأکید کرد: از همه مسافران درخواست میشود پیش از آغاز سفر، حتماً از آخرین وضعیت راهها و جادهها از طریق منابع رسمی اطلاع حاصل کنند تا از بروز مشکلات احتمالی در مسیر جلوگیری شود.
پلیس راهور فراجا همچنین از رانندگان خواست تا با رعایت کامل قوانین راهنمایی و رانندگی و همکاری با نیروهای مستقر در مسیرها، در تأمین ایمنی و تسهیل عبور و مرور نقش مؤثری ایفا کنند.
