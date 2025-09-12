En
قیمت سکه و طلا امروز ۲۱ شهریور ۱۴۰۴

قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه ۲۱ شهریور ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
کد خبر: ۱۳۲۷۹۴۲
| |
806 بازدید
به گزارش تابناک؛  قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه ۲۱ شهریور ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید. 

قیمت طلا

بروزرسانی: جمعه ۲۱ شهریور

عنوان نرخ

قیمت (ریال)

طلای 18 عیار / 750

86,342,000

طلای 18 عیار / 740

85,190,000

طلای ۲۴ عیار

115,121,000

طلای دست دوم

85,190,300

آبشده کمتر از کیلو

374,090,000

مثقال طلا

374,570,000

انس طلا

3,636.00

قیمت سکه

سکه امامی تک فروشی

926,300,000

سکه بهار آزادی تک فروشی 

868,100,000

نیم سکه تک فروشی

485,600,000

ربع سکه تک فروشی

284,600,000

سکه گرمی تک فروشی

155,300,000

تمام سکه (قبل 86)

863,000,000

نیم سکه (قبل 86)

435,000,000

ربع سکه (قبل 86)

230,000,000

حباب سکه

حباب سکه امامی

77,990,000

حباب سکه بهار آزادی

20,390,000

حباب نیم سکه

61,720,000

حباب ربع سکه

72,340,000

حباب سکه گرمی

50,870,000
