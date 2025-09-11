تحلیل متکی درباره توافق قاهره

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ با اشاره به توافق ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی در خصوص چارچوب جدید تعاملات فی مابین با بیان اینکه «برای اظهارنظر و ارائه ارزیابی درباره توافق اخیر در قاهره بین وزارت امور خارجه و آژانس بینالمللی انرژی اتمی باید جزئیات توافق را ملاحظه نمود»، اظهار کرد: نکتهای را باید اشاره کنم و آن این است که اظهارات زودهنگام دستگاه دیپلماسی در پی مصوبه مجلس شورای اسلامی پیرامون امکان همکاری با آژانس و متعاقباً آغاز تحرکات عملی از جمله دیدار و گفتوگوها، تنظیم سفر بازرسان آژانس به ایران و اعلام توافق با آژانس تنها در یک صورت قابل توجیه و دفاع است که دستاورد و ما به ازای جدی در راستای منافع جمهوری اسلامی داشته باشد.
وی تاکید کرد: این دستاورد در ۲ حوزه باید بروز یابد؛ اولی، تصحیح رفتار و تغییر رویکرد عملی آژانس از جمله محکومیت حمله رژیم صهیونی و آمریکا به تاسیسات هستهای کشورمان و اخراج یا تنبیه عوامل آژانس که اطلاعات محرمانه هستهای ما را به آمریکا و رژیم صهیونیستی انتقال دادهاند و دومی، تصمیم ۳ کشور اروپایی در اعلام انصراف از عملیاتی کردن اسنپ بک یا همان ابزار ماشه است.
این نماینده مجلس ادامهداد: دلیل این مطالبه نیز روشن است؛ چراکه ۳ کشور اروپایی بعد از مصوبه مجلس شورای اسلامی، بیشترین فشار سیاسی را برای از سرگیری بازرسیهای آژانس در اجرای سیاست آمریکا و رژیم صهیونیستی داشتهاند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید