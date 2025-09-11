اولین تصاویر از مظنون تیراندازی به حامی دونالد ترامپ

اف‌بی‌آی آمریکا با انتشار تصاویر فرد مظنون به تیراندازی به چارلی کرک، فعال سیاسی برجسته محافظه‌کار و متحد ترامپ، از مردم درخواست کمک برای شناسایی او کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ اف‌بی‌آی آمریکا با انتشار تصاویر فرد مظنون به تیراندازی به چارلی کرک، فعال سیاسی برجسته محافظه‌کار و متحد ترامپ، از مردم درخواست کمک برای شناسایی او کرده است.

اداره اف‌بی‌آی در سالت لیک سیتی، امروز تصاویری از فرد مورد نظر را در رسانه‌های اجتماعی منتشر کرد.

تصاویر بدون تاریخ که توسط اداره تحقیقات فدرال (FBI) منتشر شده، فردی را نشان می‌دهد که در ارتباط با تیراندازی مرگبار به «چارلی کرک» در دانشگاه دره یوتا در روز چهارشنبه، ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۵ در شهر اورمِ ایالت یوتا تحت تعقیب است.

به گفته مقامات، تک‌تیراندازی که چارلی کرک را ترور کرد، پس از شلیک یک گلوله از بالای یک ساختمان به پایین پرید و به یک منطقه مسکونی گریخت. این فرد هنوز شناسایی نشده است. مقامات روز پنجشنبه اعلام کردند که یک قبضه اسلحه که احتمال می‌رود در این حمله استفاده شده باشد، کشف شده و تصاویر ویدیویی از مظنون در حال بررسی است.

بو میسون، کمیسر اداره امنیت عمومی یوتا به رسانه‌های آمریکایی گفت که به نظر می‌رسد تیرانداز در سن دانشگاه بوده و در محوطه دانشگاهی که کرک روز چهارشنبه در آن کشته شد، پنهان شده است.

هنوز مشخص نیست مظنون تا چه اندازه از محل حادثه دور شده، اما نیرو‌های امنیتی اعلام کرده‌اند که منطقه جنگلی اطراف محل کشف اسلحه، ایمن‌سازی شده است.

«چارلی کرک» فعال سیاسی محافظه کار ۳۱ ساله و بنیانگذار گروه «ترنینگ پوینت یواس‌ای» (نقطه عطف آمریکا) و از حامیان اسرائیل، عصر چهارشنبه به وقت محلی ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۵ برابر با ۱۹ شهریور ۱۴۰۴ و در آستانه بیست و چهارمین سالگرد ۱۱ سپتامبر، هنگام سخنرانی برای دانشجویان در دانشگاه «یوتا ولی» در ایالت یوتا هدف گلوله قرار گرفت و برغم انتقال به بیمارستان جان باخت.

کرک که موسس سازمان محافظه‌کار جوانان به شمار می‌آید، نقشی اساسی در جلب حمایت رای‌دهندگان جوان به دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری نوامبر ۲۰۲۴ داشت. در حالی که ترامپ حزب جمهوری‌خواه را بازسازی می‌کرد، کرک مظهر محافظه‌کاری پوپولیستی نوظهور این حزب در عصر رسانه‌های اجتماعی بود. ترامپ کرک را به خاطر بسیج رای جوانان به نفع خود ستوده است.

او در جریان کنفرانس اقدام سیاسی محافظه‌کاران در سال ۲۰۲۰، از ترامپ به دلیل درک مفهوم موسوم به «هفت حوزه نفوذ فرهنگی» تمجید کرد؛ مفهومی برگرفته از یک جنبش مسیحی ملی‌گرا که پیروان خود را به نفوذ و تاثیرگذاری در عرصه‌های حکومت، رسانه، آموزش، تجارت، هنر و سرگرمی، خانواده و دین فرامی‌خواند.