تهدید بی‌سابقه مشاور اردوغان به اسرائیل

اوکتای سارال خطاب به مائیر مصری، تحلیلگر صهیونیست نوشت: «خطاب به سگِ اسرائیلی، روشن است که تو نه ترکیه و نه مردم آن را می‌شناسی اما این امر زیاد طول نخواهد کشید. به زودی وقتی که از روی نقشه محو شدید، جهان به آرامش خواهد رسید.»
تهدید بی‌سابقه مشاور اردوغان به اسرائیل

توئیت یک تحلیلگر صهیونیست در تهدید به حمله به ترکیه برای ترور رهبران حماس با واکنش تُند اوکتای سارال، مشاور اردوغان مواجه شد. 

به گزارش تابناک به نقل از فارس، اوکتای سارال، در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به «مائیر مصری»، تحلیلگر صهیونیست که پیشتر گفته بود: «امروز قطر، فردا ترکیه، اسرائیل در حال مبارزه با تروریسم است»، نوشت: «خطاب به سگِ اسرائیلی، روشن است که تو نه ترکیه و نه مردم آن را می‌شناسی، اما این امر زیاد طول نخواهد کشید. به زودی وقتی که از روی نقشه محو شدید، جهان به آرامش خواهد رسید.»

مشاور اردوغان افزود: «اگر بپرسی که این کار را چه کسی انجام خواهد داد؟ پاسخ این است، همان کشوری که فکر می‌کنی فردا بدان حمله خواهی کرد!»

این توییت تحلیلگر صهیونیست در تهدید ترکیه در حالی است که «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر این رژیم ساعاتی پیش علنا کشور‌های میزبان رهبران حماس را تهدید به حمله کرد و گفت: «به قطر و همه کشور‌های میزبان تروریست‌ها می‌گویم، یا آنها را اخراج کنید یا به دست عدالت بسپارید تا محاکمه شوند وگرنه ما خودمان این کار را خواهیم کرد.»

حمله روز گذشته اسرائیل به قطر، متحد نزدیک آمریکا و میزبان بزرگ‌ترین پایگاه نظامی این کشور در خلیج‌فارس که در ترور رهبران حماس ناکام ماند، نه‌تنها پرده از جاه‌طلبی‌های «طرح اسرائیل بزرگ» برداشت، بلکه نشان داد واشنگتن حتی برای نزدیک‌ترین شرکایش هم شریک قابل‌اعتمادی نیست و امنیت و اقتصاد وعده داده شده‌اش توخالی است.

