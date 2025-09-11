En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

شاید جنگ اوکراین چند سال دیگر ادامه یابد

رسانه اسپانیایی امروز پنجشنبه گزارش داد، کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پیش‌بینی کرده است که درگیری در اوکراین ممکن است چند سال دیگر ادامه داشته باشد.
کد خبر: ۱۳۲۷۸۷۳
| |
340 بازدید

شاید جنگ اوکراین چند سال دیگر ادامه یابد

 

دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا می‌گوید جنگ در اوکراین ممکن است چند سال دیگر ادامه داشته باشد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، رسانه اسپانیایی امروز پنجشنبه گزارش داد، کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پیش‌بینی کرده است که درگیری در اوکراین ممکن است چند سال دیگر ادامه داشته باشد.

کالاس در استراسبورگ به خبرگزاری اسپانیایی EFE و سایر رسانه‌های اسپانیایی گفت: «تلاش‌ها برای آغاز روند صلح، از جمله تلاش‌های دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، هیچ نتیجه‌ای نداشته است، بنابراین این درگیری می‌تواند به طور واقع‌بینانه برای چند سال دیگر ادامه یابد.»

او روسیه را به مانع‌تراشی در روند صلح متهم کرد.

کالاس گفت: «یک سناریوی بدبینانه این است که کی‌یف برای واگذاری بخش‌هایی از آنچه که خاک خود می‌داند، تحت فشار قرار گیرد.»

این در حالیست که سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه پیشتر گفت که مسکو آماده است تا در هر قالبی درباره جنبه‌های سیاسی روند صلح با اوکراین بحث کند. او گفت که روسیه هنوز پاسخ اوکراین به پیشنهادی که در سال ۲۰۲۲ در استانبول برای ایجاد سه گروه کاری برای بررسی مسائل بشردوستانه، نظامی و سیاسی ارائه داد، دریافت نکرده است. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، دعوت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، برای سفر به مسکو و دیدار با مقامات این کشور را هم رد کرده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
اتحادیه اروپا جنگ اوکراین کایا کالاس
طلا در برابر ریال: نبردی که فقر را عمیق‌تر می‌کند!
مرگ نگین فیروزه ای ایران, چگونه سوء مدیریت دریاچه ارومیه را کشت؟
عکس: نماز جماعت داوطلبان اعزام به جبهه کنار خیمه‌های تخت جمشید/۱۳۶۱
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اروپا: پنجره دیپلماسی با ایران همچنان باز است
اتحادیه اروپا به درخواست ترامپ علیه هند و چین عمل نمی‌کند
واکنش ترامپ به نقض حریم هوایی لهستان توسط روسیه
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران
ستاد کل نیروهای مسلح ایران بیانیه صادر کرد
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد
آمریکا در حال محاسبه جنگ با ایران است و پذیرفته چند پایگاه نظامی را از دست بدهد!
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند
موضع عربستان در برابر حمله اسرائیل به قطر
پسر گوگوش: جانم را مدیون حجازی و روشن هستم
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست
هشدار درباره ترور رهبر انقلاب توسط اسرائیل حتی بدون هماهنگی با آمریکا!
طرح توافق 360 میلیارد دلاری ایران و آمریکا؛ غروب هسته‌ای و طلوع نفتی
همخوانی مردم با ترانه معین در کنسرت خیابانی راغب
آیا پنیر برای روده خوب است یا بد؟
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۱۱۶۷ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۹۶ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۱۰۸ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!  (۱۰۰ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۶۵ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۶۰ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!  (۵۸ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۶ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۵۵ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۹ نظر)
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران  (۴۸ نظر)
پیش فروش سکه با دلار چند هزار تومانی است؟/ سیاست فرزین، بنزین روی آتش بازار طلاست!  (۴۲ نظر)
تاسیس معاونت احزاب و تشکل های سیاسی در وزارت ارشاد!/فرافکنی به جای استعفا برای کنسرتِ لغوشده  (۴۲ نظر)
روایت رایزن فرهنگی پیشین ایران از سفر مسئولین به خارج  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005ZRJ
tabnak.ir/005ZRJ