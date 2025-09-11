شاید جنگ اوکراین چند سال دیگر ادامه یابد

دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا میگوید جنگ در اوکراین ممکن است چند سال دیگر ادامه داشته باشد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، رسانه اسپانیایی امروز پنجشنبه گزارش داد، کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پیشبینی کرده است که درگیری در اوکراین ممکن است چند سال دیگر ادامه داشته باشد.
کالاس در استراسبورگ به خبرگزاری اسپانیایی EFE و سایر رسانههای اسپانیایی گفت: «تلاشها برای آغاز روند صلح، از جمله تلاشهای دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، هیچ نتیجهای نداشته است، بنابراین این درگیری میتواند به طور واقعبینانه برای چند سال دیگر ادامه یابد.»
او روسیه را به مانعتراشی در روند صلح متهم کرد.
کالاس گفت: «یک سناریوی بدبینانه این است که کییف برای واگذاری بخشهایی از آنچه که خاک خود میداند، تحت فشار قرار گیرد.»
این در حالیست که سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه پیشتر گفت که مسکو آماده است تا در هر قالبی درباره جنبههای سیاسی روند صلح با اوکراین بحث کند. او گفت که روسیه هنوز پاسخ اوکراین به پیشنهادی که در سال ۲۰۲۲ در استانبول برای ایجاد سه گروه کاری برای بررسی مسائل بشردوستانه، نظامی و سیاسی ارائه داد، دریافت نکرده است. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، دعوت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، برای سفر به مسکو و دیدار با مقامات این کشور را هم رد کرده است.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید