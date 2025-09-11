برکناری تمام اعضای هیئت مدیره ایران خودرو

به گزارش تابناک به نقل از خط بازار؛ با واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی این شرکت به یکی از پرحاشیهترین شرکتهای صنعتی در سالهای اخیر تبدیل شده است. شرکتی که قرار بود با دست سهامداران خصوصی شاهد انقلاب در صنعت خودرو باشد.
طی ۷ ماه گذشته با مدیریت عادل پیرمحمدی و کنترل از راه دور سهامدار دبی نشین و دیگران عملکرد ایران خودرو نه تنها طبق انتظارات بهبود نیافته بلکه موضوعات مختلفی از جمله تزریق منابع مالی، عدالت در قطعه سازان، ظهور مجدد شرکت T ۱، بهبود کیفیت، داخلی سازی، مونتاژکاری، بهبود وضعیت کارگران و …. درخصوص این شرکت محل سوال و بررسی است.
این در حالی است که سهامداران ایران خودرو در سکوت سهامداران عمده شبه دولتی با اتخاذ رفتار ساختارشکنانه برای تحقق منافع خود، علیه هر شخص و نهاد مخالف اقامه دعوا نموده است.
از جدیدترین مصادیق این موضوع رأی تعزیرات حکومتی است که توسط شرکت در سامانه کدال منتشر گردیده است که به شرح ذیل است:
•محکومیت ایرانخودرو به ۱.۶ هزار میلیارد تومان جریمه نقدی بابت گرانفروشی.
•برکناری دو ماهه عادل پیرمحمدی مدیرعامل.
•برکناری یک ماهه چهار عضو هیأت مدیره.
با این وجود، سهامداران خصوصی نه تنها عقب ننشست بلکه به سبک همیشگی، شمشیر را برای همه از رو بست: از شورای رقابت و سازمان حمایت گرفته تا وزارت صمت، همه را به دادگاه کشاند. حتی در مجمع سالیانه، نفرات خاص (احتمالا به صورت هدایت شده) پشت میکروفون، دولت و وزرا را به باد توهین گرفتند.
