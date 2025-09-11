En
برکناری تمام اعضای هیئت مدیره ایران خودرو

با واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی این شرکت به یکی از پرحاشیه‌ترین شرکت های صنعتی در سال های اخیر تبدیل شده است.
به گزارش تابناک به نقل از خط بازار؛ با واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی این شرکت به یکی از پرحاشیه‌ترین شرکت‌های صنعتی در سال‌های اخیر تبدیل شده است. شرکتی که قرار بود با دست سهامداران خصوصی شاهد انقلاب در صنعت خودرو باشد.

طی ۷ ماه گذشته با مدیریت عادل پیرمحمدی و کنترل از راه دور سهامدار دبی نشین و دیگران عملکرد ایران خودرو نه تنها طبق انتظارات بهبود نیافته بلکه موضوعات مختلفی از جمله تزریق منابع مالی، عدالت در قطعه سازان، ظهور مجدد شرکت T ۱، بهبود کیفیت، داخلی سازی، مونتاژکاری، بهبود وضعیت کارگران و …. درخصوص این شرکت محل سوال و بررسی است.

این در حالی است که سهامداران ایران خودرو در سکوت سهامداران عمده شبه دولتی با اتخاذ رفتار ساختارشکنانه برای تحقق منافع خود، علیه هر شخص و نهاد مخالف اقامه دعوا نموده است.

از جدیدترین مصادیق این موضوع رأی تعزیرات حکومتی است که توسط شرکت در سامانه کدال منتشر گردیده است که به شرح ذیل است:

•محکومیت ایران‌خودرو به ۱.۶ هزار میلیارد تومان جریمه نقدی بابت گران‌فروشی.

•برکناری دو ماهه عادل پیرمحمدی مدیرعامل.

•برکناری یک ماهه چهار عضو هیأت مدیره.

برکناری تمام اعضای هیئت مدیره ایران خودرو

با این وجود، سهامداران خصوصی نه تنها عقب ننشست بلکه به سبک همیشگی، شمشیر را برای همه از رو بست: از شورای رقابت و سازمان حمایت گرفته تا وزارت صمت، همه را به دادگاه کشاند. حتی در مجمع سالیانه، نفرات خاص (احتمالا به صورت هدایت شده) پشت میکروفون، دولت و وزرا را به باد توهین گرفتند.

 

برکناری تمام اعضای هیئت مدیره ایران خودرو

و حالا، در واکنش به حکم صریح تعزیرات، این گروه باز هم جنجال آفریدند: با نامه‌نگاری مدعی شدند قاضی تخلف کرده، از روابط عمومی تعزیرات شکایت کردند.
متاسفانه سهامداران بخش خصوصی علی رغم تمامی تجربیات موفق خود در قطعه سازی و مونتاژکاری، در ایران خودرو نه تنها موفق نبوده‌اند بلکه این سرمایه ملی را به حاشیه جاده مخصوص برده و در سطح ملی چالش سازی نموده‌اند. مدیریت ناشیانه سهامداران ایران خودرو، قطعا به تولید و معیشت کارگران می‌تواند آسیب جدی بزند که خود مصداق رفتار‌های ضدملی به شمار می‌آید. آینده مشخص خواهد کرد که در چهار راه ایران خودرو سهامداران به دار آویخته می‌شوند و یا مجسمه آنان به عنوان نماد موفقیت نصب خواهد شد.
