اعلام اسامی داوران هفته سوم لیگ برتر

اسامی داوران هفته سوم لیگ برتر کشور در فصل جاری در حالی مشخص شد که تمام بازی ها با استفاده از سیستم VAR برگزار می‌شود.
کد خبر: ۱۳۲۷۸۵۶
281 بازدید

اعلام اسامی داوران هفته سوم لیگ برتر

 

به گزارش تابناک به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، اسامی داوران بازی‌های هفته سوم لیگ برتر فوتبال کشور در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ مشخص شد که به شرح زیر است:

جمعه ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۴

* تراکتور تبریز - آلومینیوم اراک

داور: سیدرضا مهدوی کمک‌ها: علیرضا مرادی، حامد تازه پور، فرهاد امینی داور VAR: موعود بنیادی فرد کمک: امیرمحمد داودزاده ناظر: آرمان اسعدی

* خیبر خرم آباد - فجر سپاسی شیراز

داور: پیام حیدری کمک‌ها: رضا حیدری، مرتضی یوسف شهریاری، میثم عباسپور داور VAR: میثم حیدری کمک: محمدعلی پورمتقی ناظر: یداله جهانبازی

* گل گهر سیرجان - سپاهان

داور: سید وحید کاظمی کمک‌ها: علیرضا ایلدروم، اسماعیل احمدی، علی سام داور VAR: بیژن حیدری کمک: فرهاد مروجی ناظر: حیدر شکور

* استقلال خوزستان - استقلال

داور: حسن اکرمی کمک‌ها: فرهاد فرهادپور، دانیال باشنده و شهاب محمدی داور VAR: امیر عرب براقی کمک: علی احمدی ناظر: اکبر بخشی زاده

شنبه ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۴

* شمس آذر قزوین - پیکان

داور: سعاد وفاپیشه کمک‌ها: مهدی سیفی، مرتضی سلمان نژاد، مهدی جبرئیلی داور VAR: حسن اکرمی کمک: علیرضا مرادی ناظر: علی اصغر مؤمنی

* ذوب آهن اصفهان - مس رفسنجان

داور: مرتضی منصوریان کمک‌ها: محمد هاشمی نسب، سعید زیبا، هادی علی نیافرد داور VAR: میثم حیدری کمک: محمدعلی پورمتقی ناظر: نادر جعفری

* چادرملو اردکان - ملوان بندرانزلی

داور: وحید زمانی کمک‌ها: علی رعیت، محمدصالح عرب آبادی، رسول اولیایی داور VAR: وحید کاظمی کمک: سیدرضا مهدوی ناظر: محمود رفیعی

* پرسپولیس - فولاد خوزستان

داور: کوپال ناظمی کمک‌ها: هادی طوسی، حامد صفایی، میثم صفاری داور VAR: بیژن حیدری کمک: علیرضا ایلدروم ناظر: علیرضا کهوری

داور بازی هفته سوم لیگ برتر سیستم VAR
