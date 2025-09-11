امیر سرلشکر موسوی،رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی معاون نخست وزیر قطر در امور دفاعی گفت: نیرو‌های مسلح ما با تمام توان در برابر زورگویی ایستادگی کردند و با تمام قدرت به متجاوزین پاسخ دادند.

به گزارش تابناک به نقل از جام جم آنلاین؛ خالد بن محمد العطیه، معاون نخست وزیر و مشاور وزیر در امور دفاعی قطر بصورت تلفنی با امیر سرلشکر سید عبدالرحیم‌موسوی رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح گفت‌و‌گو کرد.

امیر سرلشکر موسوی با بیان اینکه دولت قطر از کشور‌های دوست ما محسوب می‌شود و دو کشور ایران و قطر روابط سیاسی بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند، گفت: لازم است از مواضع ارزشمند دولت قطر در محکومیت متجاوزین به حریم ایران تشکر کنم و همچنین کشور قطر از جمله کشور‌هایی است که از مبارزات مردم مظلوم فلسطین حمایت قاطعی داشته است.

در این جنگ ۱۲ روزه تحمیلی به دنیا ثابت شد که آمریکا و رژیم صهیونیستی به هیچ اصل و هنجار بین‌المللی پایبند نمی‌باشندوی افزود: حقانیت جمهوری اسلامی ایران در این جنگ ۱۲ روزه تحمیلی بر جهانیان ثابت شد و مسلمانان و دولت‌های مسلمان و همه آزادی‌خواهان جهان از مواضع ایران حمایت قاطع کردند و به دنیا ثابت شد که آمریکا و رژیم صهیونیستی به هیچ اصل و هنجار بین‌المللی پایبند نمی‌باشند.

رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح تاکید کرد: آمریکا در جنگ ۱۲ روزه از هیچ کمکی به رژیم صهیونیستی دریغ نکرد و در پشتیبانی کامل اطلاعاتی و لجستیکی از عملیات رژیم و دفاع آنها در مقابل حملات موشکی و پهپادی ایران با تمام امکانات وارد عمل شد.

خالد بن محمد العطیه نیز در ابتدا ضمن عرض تسلیت شهادت سپهبد باقری و دیگر فرماندهان شهید، گفت: قطر از همان ابتدا تجاوز اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد و به طرف‌های مقابل اعلام کرد دولت قطر اجازه نخواهد داد از حریم هوایی و سرزمینی این کشور برای جنگ استفاده شود و همواره خواستار حل مسئله از طریق تعاملات و دیپلماسی است.

دو طرف در پایان در خصوص روند روابط دوجانبه نظامی و دفاعی گفت‌و‌گو و بر توسعه آن تاکید کردند.