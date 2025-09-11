به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ وبگاه آکسیوس گزارش کرد که از آنجایی که طبق برخی گزارشها، نخستوزیر رژیم صهیونیستی بنیامین نتانیاهو قبل از شلیک موشک به دوحه، با ترامپ یا هیچ یک از مشاوران ارشد او مشورت نکرد، نه تنها پیامدهایی برای اسرائیل به همراه خواهد داشت بلکه به طور بالقوه اعتبار آمریکا را نیز در عرصه بینالملل تحت تاثیر قرار خواهد داد. طبق این گزارش، نخستوزیر قطر محمد بن عبدالرحم بن جاسم آل ثانی به کاخ سفید گفته که پس از این اقدام «خیانتآمیز» کشورش همکاری امنیتی خود با واشنگتن را بازبینی خواهد کرد. از طرف دیگر، آنطور که در این گزارش امده است، آل ثانی همچنین در مصاحبه با شبکه «سیانان»، تصریح کرد که رهبران حوزه خلیجفارس در حال بحث درباره چگونگی واکنش هستند.
طبق این گزارش، از آنجایی که در پی تجاوز آمریکا به تاسیسات هستهای ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه، ایران به پایگاه نظامی العدید آمریکا در قطر حمله کرد و همچنین در مدت زمان اندکی پس از آن، رژیم صهیونیستی به محل مذاکرات هیأت حماس در دوحه قطر حمله کرده است، آلثانی به فرستاده کاخ سفید استیو ویتکاف، هشدار داده است که قطر همکاری امنیتی خود با آمریکا را به طور عمیق ارزیابی خواهد کرد و «شاید شریکان دیگری پیدا کند» که در صورت نیاز امنیتش را تأمین کنند.
درخواست ترامپ از نتانیاهو در خصوص عدم حمله مجدد به قطر
با اینحال، دو منبع آگاه به وبگاه آکسیوس گفتهاند که ترامپ از بنیامین نتانیاهو خواسته که تضمین دهد دیگر به قطر حمله نکند. علیرغم هشدارهای قطر به آمریکا، طبق گزارش آکسیوس، تاکنون، نتانیاهو به طور علنی از این جنایت عذرخواهی نکرده و حتی صرفنظر از درخواست ترامپ اشاره کرده ممکن است حمله دیگری نیز انجام دهد. مشاوران ترامپ در اظهارنظرات عمومی خود مدعی شدهاند که از حمله اسرائیل به قطر متعجب شدهاند و ترامپ نیز وانمود کرد که «از کل این وضعیت خوشحال نیستم. از همه جوانب آن بسیار ناراحت بودم.»
بر اساس این گزارش، قطر هفتمین کشوری است که رژیم صهیونیستی از زمان آغاز جنگ غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، آن را بمباران کرده است. یک منبع نزدیک به ترامپ به آکسیوس گفته است که طرز رفتار نتانیاهو و مشاورش ران درمر در موضوع حمله به قطر، ترامپ و اطرافیانش را یاد همان رفتارهای گذشته انداخت که در دوره اول ریاستجمهوری ترامپ باعث تنش و اختلاف بین او و نتانیاهو شده بود.
ترامپ به نتانیاهو: حمله به قطر دیگر تکرار نشود
بر اساس این گزارش، مقامات آمریکایی تصریح کردهاند که ترامپ روز سهشنبه دو تماس تلفنی با نتانیاهو برای بحث درباره حمله به قطر داشته است که در اولین تماس، ترامپ از تصمیم اسرائیل ابراز ناامیدی کرد و با خود اندیشید که این اقدام در دراز مدت قرار است چه فایدهای داشته باشد؟ طبق گفته دو منبع مطلع، ترامپ به نتانیاهو گفت: «این غیرقابل قبول است. من خواستار آن هستم که تکرار نشود.» ترامپ سپس امیر و نخستوزیر قطر را در جریان گذاشت، که هر دو عصبانی بودند. یک مقام سابق آمریکایی گفت نخستوزیر قطر به مقامات آمریکا گفته آنچه رخ داده را خیانت از سوی اسرائیل و آمریکا میداند. بر اساس این گزارش، کاخ سفید به درخواست برای اظهار نظر پاسخ نداد.
بر اساس این گزارش، نتانیاهو در ویدیویی که روز چهارشنبه در توجیه این جنایت اسرائیل گفت که اگر رهبران حماس در قطر باقی بمانند، از انجام حمله دوم دریغ نخواهد کرد. او گفت: «به قطر و همه کشورهایی که از تروریستها حمایت میکنند میگویم: یا آنها را اخراج کنید یا به عدالت بسپارید. چون اگر نکنید، ما این کار را خواهیم کرد.» نتانیاهو مدعی شد حمله اسرائیل به حماس در قطر مشابه تلاش آمریکا برای تعقیب القاعده در افغانستان و پاکستان پس از ۱۱ سپتامبر است. او گفت: «آمریکا پس از ۱۱ سپتامبر چه کرد؟ وعده داد تروریستهایی که این جرم وحشتناک را مرتکب شدند، هر کجا که باشند، تعقیب کند. دیروز ما مطابق با همین مسیر عمل کردیم.» با اینحال، آل ثانی نیز در مصاحبه با سیانان به رژیم صهیونیستی پاسخ داد که نتانیاهو باید «به دلیل نقض قوانین بینالمللی» به عدالت سپرده شود، زیرا حمله به قطر را یک «تروریسم دولتی» خواند. او گفت قطر در حال بحث درباره واکنش با شرکای منطقهای است. «تمام منطقه خلیج (فارس) در خطر است.» رهبران اروپایی و بسیاری از کشورهای دیگر نیز حمله رژیم صهیونیستی به دوحه قطر را محکوم کردهاند. از طرف دیگر، حماس نیز تصریح کرد که حمله اسرائیل شکست خورده، زیرا رهبران ارشد آن زنده ماندهاند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید