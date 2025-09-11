En
حال و روز یهودیان در ایران بعد از جنگ ۱۲روزه اسرائیل

حال و روز کلیمیان ایران بعد از جنگ اسرائیل علیه کشورمان، چگونه است؟ این سوالی است که برای خیلی‌ها می‌تواند مطرح باشد.
حال و روز یهودیان در ایران بعد از جنگ ۱۲روزه اسرائیل

نماینده یهودیان در مجلس ایران، حال و روز و زندگی کلیمیان کشورمان را بعد از جنگ اسرائیل  روایت کرده است.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، همایون سامه‌یح، نماینده یهودیان در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگویی به تشریح شرایط اجتماعی و زندگی یهودیان و کلیمیان ایران در تهران و برخی شهرهای دیگر پرداخت.

وی با اشاره به جمعیت حدود ۱۵ هزار نفری کلیمیان در ایران، اظهار داشت که تمرکز اصلی این جامعه در شهرهای تهران، شیراز، اصفهان و کرمانشاه است و در شهرهای دیگری مانند یزد، کرمان، رفسنجان، کامیاران، میاندوآب، همدان، رشت و بندرعباس نیز حضور دارند، هرچند تعدادشان در این مناطق کمتر است.

 

روایت شب حمله اسرائیل 

نماینده کلیمیان با اشاره به شرایط زندگی یهودیان پس از حمله اخیر اسرائیل به ایران، به نشریه اینترنتی فراز گفت: «شب حمله در تهران بودم. حدود ساعت ۳ نیمه‌شب با شنیدن صداهای مهیب، ابتدا تصور کردیم رعد و برق است، اما به زودی متوجه شدیم که حمله‌ای در جریان است. این وضعیت نگرانی زیادی برای همه ما، از جمله برای فرزندم که در حال گذراندن خدمت سربازی است، ایجاد کرد.»

وی افزود: «ما تجربه هشت سال دفاع مقدس را داریم و می‌دانیم جنگ چه آسیب‌هایی به دنبال دارد. با این حال، ایران بار دیگر پیروز شد و رژیم صهیونیستی به اهداف خود نرسید، اما خرابی‌های ناشی از این حمله چالش‌هایی را به همراه خواهد داشت.»

حال و روز کلیمیان ایران بعد از جنگ ۱۲روزه اسرائیل

مدارس یهودیان

وی همچنین به شرایط اجتماعی کلیمیان اشاره کرد و گفت: «حدود ۸ هزار کلیمی در تهران زندگی می‌کنند و در مناطق مختلف شهر، به‌ویژه بلوار کشاورز، فلسطین و یوسف‌آباد ساکن هستند. جامعه کلیمی دارای پنج مدرسه در تهران است که شامل یک دبیرستان غیرانتفاعی و چهار مدرسه دولتی است. دانش‌آموزان کلیمی می‌توانند در مدارس عادی نیز تحصیل کنند و وزارت آموزش و پرورش حتی برای کلاس‌های با تعداد کم دانش‌آموز، معلم اختصاص می‌دهد.»

 

یک شهید در هر یک‌هزار نفر

نماینده کلیمیان با تأکید بر مشارکت فعال این جامعه در تاریخ معاصر ایران، اظهار داشت: «جامعه کلیمی پیش از انقلاب زندانیان سیاسی و در زمان انقلاب و دفاع مقدس شهدایی تقدیم کرده است. حدود ۱۶ شهید از این جامعه به نسبت جمعیت ۱۰ هزار نفری، نشان‌دهنده تعهد ما به ایران است.»

وی افزود: «در حال حاضر، کلیمیان در حوزه‌های مختلف از جمله پزشکی، مهندسی، تولید و تجارت فعالیت دارند و به پیشرفت کشور کمک می‌کنند.»

وی در پایان با اشاره به حقوق اقلیت‌های مذهبی در قانون اساسی ایران، خاطرنشان کرد: «هر اقلیت مذهبی شناخته‌شده، از جمله کلیمیان، نماینده‌ای در مجلس دارد و این حقوق در دوره‌های مختلف، چه در دولت‌های اصلاح‌طلب و چه اصولگرا، عمدتاً رعایت شده است.»

