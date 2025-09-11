سخنان تند پزشکیان به زبان ترکی علیه استعدادها

مسعود پزشکیان در اردبیل هنگام سخنرانی در توصیف مدارس استعدادهای درخشان یک ضرب المثل ترکی را بیان کرد و گفت که قادر نیست این جمله را به فارسی ترجمه کند. فحوای جمله ترکی‌اش این بود که شخصی از جایی بیرون بیاید اما آنجا را قبول نداشته باشد. مسعود پزشکیان در این سخنرانی گفت: «برای بعضی از مدارسی که بجای نخبه پروری، آدم‌های تک بعدی و مغرور تربیت می‌کنند. یعنی مملکت خودش را قبول ندارد دیگر. خیال می‌کند کسی شده و باید برود خارج کسی شود. طوری تربیت نشده که من مال این سرزمینم و باید مملکتم را و آب و خاکم را درست کنم...» اظهارات کامل رئیس جمهور را ببینید.