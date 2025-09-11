En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 0
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۲۷۸۲۳
کد خبر:۱۳۲۷۸۲۳
13 بازدید
نبض خبر

سخنان تند پزشکیان به زبان ترکی علیه استعدادها

مسعود پزشکیان در اردبیل هنگام سخنرانی در توصیف مدارس استعدادهای درخشان یک ضرب المثل ترکی را بیان کرد و گفت که قادر نیست این جمله را به فارسی ترجمه کند. فحوای جمله ترکی‌اش این بود که شخصی از جایی بیرون بیاید اما آنجا را قبول نداشته باشد. مسعود پزشکیان در این سخنرانی گفت: «برای بعضی از مدارسی که بجای نخبه پروری، آدم‌های تک بعدی و مغرور تربیت می‌کنند. یعنی مملکت خودش را قبول ندارد دیگر. خیال می‌کند کسی شده و باید برود خارج کسی شود. طوری تربیت نشده که من مال این سرزمینم و باید مملکتم را و آب و خاکم را درست کنم...» اظهارات کامل رئیس جمهور را ببینید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر مسعود پزشکیان نخبگان استعدادهای درخشان مدارس استعداد‌های درخشان ویدیو آموزش و پرورش مهاجرت نخبگان فرار نخبگان
اخبار مرتبط
توده مردم در حال مهاجرت هستند
ویدیوی تکان دهنده از عمان؛ همه پزشکان ایرانی‌اند!
رتبه‌ برترهای کنکور 1402: مهاجرت می‌کنیم!
پزشکیان مقصر تازه برای فرار نخبگان تراشید
انتقاد شدید یک روحانی از نخبگان بابت مهاجرت به آمریکا
انتقاد تند کارشناس روی آنتن: جوانان را پرپر کردید
با 100 میلیون هم نمی‌توانیم نخبگان را نگه داریم!
تصاویر تعداد بالای اساتید ایرانی دانشگاه تگزاس
پزشکیان: چرا نمی‌توانیم بچه‌ها را طوری تربیت کنیم که به این آب و خاک و مردم دل ببندند؟
ویدیوی تلخ یک پزشک نخبه قبل از مهاجرت از ایران
فقط 16 درصد از ایرانی‌ها به مهاجرت فکر نمی‌کنند!
سوال مجری تلویزیون از نخبه: چرا از اینستاگرام فیلتر استفاده می‌کنی؟!
تشبیه ایرانی‌های مهاجر به افغانی‌ها در تلویزیون!
سخنرانی بحث برانگیز پزشکیان: کی گفته در ذلت و بدبختی بمانی؟!
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟