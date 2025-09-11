پزشکیان: باید در آموزش و نگاه معلمان تغییر ایجاد کنیم

رئیس جمهور با بیان اینکه‌ مدارسی که امروز ساخته‌ایم، به‌جای تربیت انسان‌های جامع‌نگر، افرادی تک‌بعدی و مغرور پرورش داده‌اند، کسانی که مملکت و سرزمین خود را باور ندارند، گفت: اموراتی که به دست مردم انجام می‌گیرد، از بالاترین ارزش برخوردار است و این مردم همه جا می‌توانند دور هم جمع شوند و کار را در دست بگیرند، کافیست حرکتی بکنیم.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان اردبیل، «مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهور کشورمان صبح امروز در جلسه عدالت آموزشی که در محل استانداری اردبیل برگزار شد، اظهار کرد: اموراتی که با همیاری و همکاری و به دست مردم صورت می‌گیرد بسیار ارزشمند است، اما آنچه به بودجه و هزینه دولتی باشد ارزشی ندارد چرا که این مردم همه جا می‌توانند دور هم جمع شوند و کار را در دست بگیرند کافی است تکانی بخوریم، تیم‌ها را تشکیل دهیم و کار را آغاز کنیم.

وی افزود: مردم در همه جای کشورمان توانمند هستند، اما باید برای ساماندهی کمک‌های آنها کارِ گروهی انجام شود، و اگر بتوانیم این مردم قدرشناس را وارد صحنه کنیم در مدت یک سال می‌توانند مدرسه بسازند و کار را به سرانجام برسانند.

رئیس‌جمهور ضمن تقدیر از خیران مدرسه ساز، تاکید کرد: خداوند وجود آنان را بی بلا گرداند، اما اگر کسی پول ندارد، کارگری، نگهبانی، آشپزی و .. را در دست گیرد، اگر این موضوع را به حرکت درآوریم مشکلی نیست که نتوانیم آنرا حل کنیم.

باید آموزش خود را تغییر دهیم

وی با تاکید بر اینکه باید کیفیت آموزش را ارتقا دهیم، بیان کرد: معلمان ما باید تغییر نگاه پیدا کنند، دنیا در حال تغییر است و ما هم باید آموزش خود را تغییر دهیم.

رئیس‌جمهور گفت: اگر بتوانیم پتانسیل بچه‌ها را به عمل تبدیل کنیم، فردا مملکتی در عالی‌ترین شکل ممکن خواهیم داشت و اگر نتوانیم در بدترین حالت ممکن قرار می‌گیریم.

وی افزود: اینکه تصور کنیم افتتاح جاده، راه و سد، خبر است، تصوری اشتباه است چرا که خبر اصلی و مهم در تعلیم و تربیت این بچه‌ها و انسان‌ها و ظرفیت‌های نهفته است. اینها هستند که فردای این کشور را می‌سازند. باید بر روی انسان‌ها درست سرمایه‌گذاری کنیم که پتانسیل آنها بروز پیدا کند.

پزشکیان با ابراز تاسف از عدم ظهور بسیاری از توانمندی‌ها در کشور، اظهار کرد: اگر آموزش‌های مدرسه را با دیدن، شنیدن، گفتن و عمل کردن توام کنیم، یادگیری ماندگاری ایجاد خواهد شد و روز به روز خود را توانمندتر و تازه‌تر می‌کند.

رئیس‌جمهور تاکید کرد: متاسفانه یاد نگرفته‌ایم که نیرو‌ها و توانمندی‌های خود را هم‌افزا کنیم به همین دلیل جمع شدن ما به جای ایجاد همگرایی تفرقه ایجاد می‌کند، تصور می‌کنیم هر چه گفتیم دیگران باید بپذیرتد در صورتی که ممکن است فرد دیگری چیزی بگوید که داشته ذهنی ما ارتقا یابد. امروز من رئیس‌جمهور هستم و هرچه بگویم همه می‌پذیرند، اما دیروز (قبل از ریاست جمهوری) که صحبت می‌کردم حتی فرماندار نیز نمی‌پذیرفت، در صورتی که این رویکرد درست نیست.

وی ادامه داد: مدرسه، دبیرستان و دانشگاه، محلی است که آینده کشور، فرهنگ، تعهد و باور ما را می‌سازد و لذا حق نداریم در مدرسه فقط تئوری بگوییم؛ فرزندان ما باید ببینید و تنها در این صورت است که می‌تواند یاد بگیرد و دیگر فراموش نکنند.

نقد دوستانه باید جایگزین تخریب شود

پزشکیان با اشاره به خاطرات دوران نمایندگی مجلس خود، گفت: وقتی که برای صحبت در صحن مجلس فقط هفت دقیقه فرصت داشتم، شاید ۲ هفته فکر می‌کردم که چه بگویم، چگونه بگویم که برداشت دیگری صورت نگیرد، اما در انجام کار حرفه‌ای خود به عنوان یک پزشک با این مشکل مواجه نبودم. متاسفانه به جای کمک به یکدیگر و نقد دوستانه، با هدف تخریب نقد می‌کنیم. عده‌ای می‌گویند که اینها بلد نیستند، من بار‌ها اعلام کرده‌ام و اکنون نیز اعلام می‌کنم که هر کسی می‌تواند مشکلات ناترازی‌ها، کشاورزی و ... را حل کند، این گوی و این میدان، بیاید و به ما کمک کند.

رئیس‌جمهور مشکل امروز کشور را دانستن، فهمیدن و مهارت اجرا دانست و تاکید کرد: بین علم، فهم و توانمندی، سال‌ها فاصله است؛ اینکه بدانی، درک کنی و بتوانی و بخواهی کاری انجام دهی، سال‌ها فاصله است. توسعه کشور نامتناسب است و این مساله کاملا روشن است.

وی با بیان اینکه مدارسی که امروز ساخته‌ایم، به‌جای تربیت انسان‌های جامع‌نگر، افرادی تک‌بعدی و مغرور پرورش داده‌اند، کسانی که مملکت و سرزمین خود را باور ندارند و خیال می‌کنند تنها باید در خارج از کشور به جایگاهی برسند، گفت: چنین تربیتی اشتباه است. باید انسان‌هایی تربیت شوند که بدانند از این آب و خاک برخاسته‌اند و مسئولیت دارند کشور و سرزمین خود را آباد کنند.

رئیس‌جمهور در ادامه گفت: نوع نگاه، گفت‌و‌گو، کار تیمی و تعامل ما از مدرسه آغاز می‌شود؛ مدارس نخبه کشور افرادی تک‌بعدی، مغرور پرورش می‌دهد که حتی مملکت خود را هم قبول ندارد و فکر می‌کند باید از ایران برود که موفق شود، فکر نمی‌کند که متعلق به این سرزمین و این آب و خاک است و باید کشور خود را بسازد و مشکلات را حل کند.

پزشکیان با تاکید بر اینکه باید افرادی را تربیت کنیم که بدانند، بتوانند و بخواهند مشکلات محله، شهر و کشور و جامعه خود را حل کنند، افزود: این افراد جایزه آنچنانی هم می‌گیرند، اما این هنر نیست که ۹۰ درصد آنان کشور را ترک می‌کنند و با کوچکترین مشکل، قهر می‌کنند و می‌روند.

وی تاکید کرد: برای آموزش باید حداقل پنج مهارت را به بچه‌هایمان آموزش دهیم؛ مهارت حل مساله، مهارت کار تیمی، مهارت ساختارسازی، ایجاد توان ارتباط و توان و مهارت مدیریتی. هر کدام از ما دریایی از اطلاعات هستیم، اما این اطلاعات طبقه‌بندی شده نیست، اما اگر به صورت سیستماتیک یادگیری صورت گیرد بسیاری از مشکلات حل می‌شود.

تاکید پزشکیان بر ارتقای کیفیت آموزشی

هر انسانی پتانسیل تغییر به بهتر شدن را دارد

رئیس‌جمهور با بیان اینکه نباید هیچ منطقه‌ای بدون مدرسه بماند، گفت: می‌شود با کمک مردم این کار را انجام داد همانطور که تا الان اجرا کردند. البته ساختن مدرسه ابتدای قضیه است، کیفیت آموزش، و ابزار و تکنولوژی هم باید تغییر کند که اینها در دست پیگیری است، به طوری که بیش از آنچه که در بحث ساختمان مدرسه پیگیر هستیم، در بحث کیفیت آموزشی کار می‌کنیم، اما به هر حال تغییر رفتار زمان بر است.

پزشکیان در پایان ابراز امیدواری کرد که همه دست به دست هم دهند و طوری بچه‌های این سرزمین را تربیت کنند که آینده این کشور را تغییر کند.