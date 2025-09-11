به گزارش تابناک به نقل از خبرفوری؛ دستفروشی در مترو پدیده جدیدی نیست. برای کسی که مغازه ندارد و نمی‌تواند در خیابان پولی به شهرداری بپردازد، مترو مأمنی شده است که اجناس مصرفی مردم را بفروشد و سودی به جیب بزند.

اما این روز‌ها تعداد دستفروش‌ها کمتر شده و سبد‌ها و کیف‌های چرخدار کمتر دیده می‌شود. بررسی خبر فوری نشان می‌دهد برخورد با فروشنده‌ها تشدید شده و این قشر برای تداوم کار خود مجبور می‌شوند به صورت نامحسوس و پنهانی فعالیت کنند.

زعفران قلابی کار دست همه داد

اما این برخورد‌ها بی‌دلیل نبوده است. یکی از فروشنده‌ها در این خصوص گفت: با شکایت‌هایی که از رفتار برخی فروشنده‌ها شده، مأموران همه دستفروش‌ها را مانع می‌شوند. به این ترتیب که جنسمان را می‌گیرند و می‌برند.

وی دلیل کاهش کیف‌های چرخی فروشنده‌ها و در کل کاهش تعداد دستفروش‌ها را همین برخورد‌ها دانست و افزود: بیشترین شکایت‌ها به خاطر زعفران قلابی و پد‌های موبر است. برخی فروشنده‌ها هم به بهانه اینکه کارت را درست نکشیده‌اند چند بار آن را می‌کشند و چند بار از حساب مشتری پول خارج می‌شود.

وی می‌گوید برای کاهش درگیری با مأموران برخی فروشنده‌ها از کیف دوشی و کوله پشتی استفاده می‌کنند، اما فروشنده‌های با سابقه از چهره شناسایی می‌شوند و همان اجناس اندک کیف دوشی از آنها گرفته می‌شود.

این فروشنده با اشاره به ایجاد سر و صدا و تردد دستفروش‌ها در داخل قطار و ایجاد مزاحمت برای مسافران گفت: در کنار این افراد متقلب واقعاً فروشنده‌های خوبی داریم که رزق خانواده‌شان از دستفروشی تأمین می‌شود.

وی افزود: در هر شغلی افراد متقلب وجود دارد. اما این روز‌ها مأموران مترو به هیچ کس رحم نمی‌کنند.

اجناس را می‌برند برای خودشان

اما برخورد با فروشنده‌ها چنان که خودشان تعریف می‌کنند گرفتن و به نوعی ضبط اجناسشان است.

فروشنده‌ای در این خصوص گفت: به خصوص با جوراب فروش‌ها به شدت برخورد می‌شود. همه این اجناس را که گرفتند می‌برند در انبار‌های خودشان.

(خبرفوری نمی‌تواند این ادعا را تأیید کند).

این فروشنده معتقد است این همه جنس بعد‌ها از سوی خود این افراد استفاده می‌شود و معنی ندارد که این همه جنس ضبط شده فقط در انبار بماند.

وی با ابراز ناراحتی از اینکه یک دستفروش همه سرمایه‌اش همین چند تکه جوراب و لوازم آرایش است، ادامه داد: پیش آمده که دستفروشی چند بار اجناسش ضبط شود و دیگر خسته شود و از این شغل دست بکشد.

او که مادر دو فرزند است، اضافه کرد: متأسفانه رفتار برخی مأموران با خانم‌ها مناسب نیست و حتی به خود بنده عنوان شد که به جای مترو برو و در خیابان‌ها دستفروشی کن، اما ما مترو را به خاطر امنیتی که دارد ترجیح می‌دهیم.

این زن فروشنده تصریح کرد: کافی است یک مسئول به چند ایستگاه مترو سر بزند و ببیند که بیشتر فروشنده‌ها خانم‌ها و حتی کودکان هستند که برای امرار معاش خود به قطار‌های مترو پناه برده‌اند.

ساماندهی یعنی ممانعت از کار کردن؟

اما فروشنده دیگری که تجربه برخورد با مأموران را دارد به خبر فوری گفت: می‌گویند ساماندهی می‌کنیم، اما این رفتار فقط بگیر و ببر اجناس ماست.

وی افزود: ما فروشنده‌هایی داریم که نزدیک به ۲۰ سال است در مترو دستفروشی می‌کنند و خرج خانواده شان را تأمین می‌کنند. به بهانه برخورد باچند متخلف نباید همه این افراد از نان خوردن بیفتند.

این فروشنده می‌گوید همان طور که چهره‌های ما را شناسایی کرده‌اند و در برخی ایستگاه‌ها به شدت با فروشنده برخورد می‌کنند، بهتر بود واقعاً فروشنده سالم و متخلف تفکیک می‌شد و با افرادی که اجناس تقلبی می‌فروشند یا برخورد درستی با مسافران ندارند برخورد می‌کردند.

اما این گلایه‌ها در حالی است که به گفته فرمانده یگان حفاظت شهرداری تهران واقعیت این است که دستفروشی در مترو جرم نیست بلکه تخلف است و با متخلفان طبق قانون برخورد می‌شود.

سردار سید‌هادی موسوی اظهار کرد: عوامل یگان حفاظت شهرداری تهران در مترو این تعداد دست فروش را شناسایی و نسبت به ساماندهی و مدیریت آنها اقدام کردند.

موسوی ادامه داد: در ایستگاه‌های مترو مکانی برای فعالیت دست‌فروشان پیش بینی نشده با این حال تمام دست‌فروشان را شناسایی و در حال مدیریت این افراد هستیم.

وی در خصوص تأمین امنیت شهروندان در مترو نیز یادآور شد: علاوه بر راه اندازی یگان حفاظت در ایستگاه‌ها، بیش از یک هزار نفر هم تأمین امنیت مسافران، اماکن و تأسیسات این ناوگان را بر عهده دارند.

ساماندهی از جنس شهرداری که با شعار «تهران، شهری برای همه» در حال فعالیت است بدون در نظر گرفتن حال دستفروشی که از این مسیر امرارمعاش می‌کند کمی دلسرد کننده است.

فروشنده‌های مترو نیز خود اذعان دارند که باید با افراد متخلف برخورد شود و اجازه سلب آسایش به کسی داده نشود. اما در این ساماندهی تکلیف فروشنده‌هایی که با آداب‌دانی امرار معاش می‌کنند چیست و آیا قرار است خشک و تر با هم بسوزند؟