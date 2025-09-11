مادام حاج عباس گُلساز معروف به مادام

این زن فرانسوی معروف به "مادام حاج عباس گلساز" بود که در سال ۱۲۳۵ قمری با "حاجی عباس شیرازی" در پاریس ازدواج کرده و پس از ورود به ایران، علاوه بر پذیرفتن دین اسلام، مثل یک زن ایرانی در چادر و روبند فرو رفته بود.