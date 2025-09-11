۲۰/شهريور/۱۴۰۴
Thursday 11 September 2025
۰۹:۲۳
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
تابناک با تو
استانها
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
تابناک با تو
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
پربازدیدها
آخرین اخبار
بالای صفحه
فرهنگی
»
تاریخ
بازدید
834
834
بازدید
۱
پ
مادام حاج عباس گُلساز معروف به مادام
این زن فرانسوی معروف به "مادام حاج عباس گلساز" بود که در سال ۱۲۳۵ قمری با "حاجی عباس شیرازی" در پاریس ازدواج کرده و پس از ورود به ایران، علاوه بر پذیرفتن دین اسلام، مثل یک زن ایرانی در چادر و روبند فرو رفته بود.
کد خبر:
۱۳۲۷۸۰۰
تاریخ انتشار:
۲۰ شهريور ۱۴۰۴ - ۰۸:۱۵
11 September 2025
کد خبر:
۱۳۲۷۸۰۰
|
۲۰ شهريور ۱۴۰۴ - ۰۸:۱۵
11 September 2025
|
834
بازدید
834
بازدید
|
۱
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
اشتراک گذاری
برچسب ها
عکس
قاجار
ایران قدیم
طلا در برابر ریال: نبردی که فقر را عمیقتر میکند!
مرگ نگین فیروزه ای ایران, چگونه سوء مدیریت دریاچه ارومیه را کشت؟
عکس: نماز جماعت داوطلبان اعزام به جبهه کنار خیمههای تخت جمشید/۱۳۶۱
گزارش خطا
مطالب مرتبط
حادثه حرمسرای ناصرالدینشاه برای سفیر تازهوارد آمریکا
عکس سلبریتیهای هالیوود با خوراکیهای ایرانی!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
۰
در انتظار بررسی:
۰
انتشار یافته:
۱
جمال الدین اسدابادی
|
|
۰۸:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۰
0
0
پاسخ
عکس یا جعلی است یا با کمک هوش مصنوعی به روز شده است
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی
# مرگ ترامپ
# مکانیسم ماشه
# جنگ ایران و اسرائیل
# عملیات وعده صادق 3
# مذاکره ایران و آمریکا
# آژانس بین المللی انرژی اتمی
# پل ترامپ
# حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق میرسند؟
توافق میشود
توافق نمیشود
الی گشت
آخرین اخبار
واکنش کاربر آمریکایی به ترور چارلی کرک در واشینگتن
توافق ایران و آژانس مثبت و رو به جلو است
چارلی کرک که بود؟
بهاره رهنما با «یازده یازده» به تئاتر برمیگردد
مادام حاج عباس گُلساز معروف به مادام
همدستی سازمان بورس و اوراق بهادار با دلالان خودرو/ شوک جدید قیمتی در راه است؟
عکس | از برج ایفل تا اهرام مصر در ملایر
فرمان شاه عباس دوم صفوی در ۳۷۰ سال پیش+عکس
یعنی نمیای ؛ عرشیاس
بیانیه فرانسه و انگلیس در شورای امنیت علیه حمله اسرائیل به قطر
یک روش ساده و راحت برای سنجش سلامت قلب
آپدیت بتای One UI 8 منتشر شد
آذری جهرمی: گفت اینجا یا جای من است یا جای آذری جهرمی!
اظهارات جنجالی کمدین معروف؛ از اعتیاد تا ایدز
درگیری در کمپ حجازی هنگام خروج رامین رضاییان
وب گردی
قیمت آهن آلات در آهن ملل
خرید سرور اچ پی hp فیزیکی
بیمه شخص ثالث ایران
تحصیل در ایتالیا
آژانس مسافرتی مهر پرواز
بلیط هواپیما چارتر
تور
دانلود اهنگ جدید
ثبت شرکت
متخصص ارتودنسی
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمیگذاریم!
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران
آمریکا در حال محاسبه جنگ با ایران است و پذیرفته چند پایگاه نظامی را از دست بدهد!
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد
ستاد کل نیروهای مسلح ایران بیانیه صادر کرد
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمیکنند
موضع عربستان در برابر حمله اسرائیل به قطر
هشدار درباره ترور رهبر انقلاب توسط اسرائیل حتی بدون هماهنگی با آمریکا!
کلید طلایی سلامت مغز
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18
طرح توافق 360 میلیارد دلاری ایران و آمریکا؛ غروب هستهای و طلوع نفتی
هدف گذاری فرمانده نیروی هوایی اسرائیل برای حمله به ایران + زیرنویس
آیا پنیر برای روده خوب است یا بد؟
اعلام نتایج نهایی کنکور و ارشد ۱۴۰۴ به زودی
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمیگذاریم!
(۱۱۴۵ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان
(۱۹۵ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد
(۱۰۷ نظر)
چهره نزدیک به جلیلی: روسیه نمیگذارد مکانیسم ماشه فعال شود
(۱۰۱ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!
(۱۰۰ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمیکنند
(۷۸ نظر)
حزب الله سلاحهایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!
(۶۵ نظر)
جنگ "منطقی" بین "جمعیت" و مسئولان ایران/ وقتی نمودارها رو به سقوط میروند
(۶۵ نظر)
تصاویر درگیری جنگندههای ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند
(۶۰ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!
(۵۶ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!
(۵۴ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟
(۴۹ نظر)
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران
(۴۷ نظر)
پیش فروش سکه با دلار چند هزار تومانی است؟/ سیاست فرزین، بنزین روی آتش بازار طلاست!
(۴۲ نظر)
تاسیس معاونت احزاب و تشکل های سیاسی در وزارت ارشاد!/فرافکنی به جای استعفا برای کنسرتِ لغوشده
(۴۲ نظر)
tabnak.ir/005ZQ8
tabnak.ir/005ZQ8
کپی شد