تکذیب سخنرانی حسن خمینی به جای رهبر انقلاب

به گزارش تابناک به نقل از انصاف نیوز، در ساعات اخیر برخی رسانههای غیررسمی در حال انتشار خبر و عکسنوشتهای با این مضمون هستند که سیدحسن خمینی جای رهبری سخن گفت.
این ادعا در حالی مطرح میشود که سخنرانی سیدحسن خمینی روز سهشنبه و در حرم بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران انجام شده است و نه روز چهارشنبه و در حسینیهی امام خمینی.
نشردهندگان این خبر جعلی مدعی هستند که آقای خمینی در مراسم میلاد پیامبر در بیت رهبری و به جای آیت الله خامنهای سخنرانی کرده است که با نگاهی به اخبار و تصاویر منتشر شده از این مراسم کذب بودن آن مشخص میشود. سخنران این مراسم محمدحسن اختری، رئیس شورایعالی مجمع جهانی اهل بیت بوده است.
سیدحسن خمینی از چهرههای شاخص جریان میانهروهاست که ارتباط بسیار نزدیکی با رهبری انقلاب داشته و در انتخابات ۱۴۰۳ نیز از رئیسجمهور پزشکیان حمایت کرده بود.
