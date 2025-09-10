رژیم صهیونیستی از نمایشگاه نظامی دبی اخراج شد

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، روزنامه هاآرتص در گزارشی در این رابطه اعلام کرد، سازمان دهندگان نمایشگاه هوایی دبی به وزارت جنگ اسرائیل خبر دادند، صنایع نظامی اسرائیل امسال جزو مدعوین نمایشگاه تسلیحاتی که قرار است نوامبر آینده در امارات برگزار شود، نیست.

وزارت جنگ اسرائیل هم ضمن تایید این خبر تاکید کرد، این پیام را از مسئولین اماراتی دریافت کرده است.

این دومین باری است که در جریان جنگ غزه حضور شرکت‌های اسرائیلی در این نمایشگاه ممنوع می‌شود، پیش از این نیز در سال ۲۰۲۳ امارات متحده عربی به دلیل جنگ غزه اجازه حضور شرکت‌های اسرائیلی را در این نمایشگاه صادر نکرد.

هاآرتص اعتراف کرد، این اخراج در حالی صورت می‌گیرد که موج ضد اسرائیلی سرتاسر جهان را در نوردیده است و وزارت دفاع اسپانیا نیز دیرو قرار دادی به ارزش ۲۳۷.۵ میلیون یورو برای خرید موشک‌های ضد زره اسپایک را از شرکت اسرائیل رافائل لغو کرد، کشور‌های اروپایی هم در حال بررسی افزایش فشار بر اسرائیل برای توقف کشتار در نوار غزه هستند.