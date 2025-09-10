En
کانادا در روابط با اسرائیل بازنگری می‌کند

«آنیتا آناند» وزیر خارجه کانادا در پی حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به دوحه قطر اعلام کرد که اوتاوا در روابط خود با اسرائیل تجدیدنظر می‌کند.
کانادا در روابط با اسرائیل بازنگری می‌کند

به گزارش تابناک به نقل از رویترز، آناند چهارشنبه شب تاکید کرد که کانادا این حمله را غیرقابل قبول می‌داند، بویژه آنکه قطر تلاش‌هایی برای تسهیل صلح در خاورمیانه دارد.
 
وی در پاسخ به این پرسش خبرنگاران که آیا کانادا اقدامی مشابه پیشنهاد کمیسیون اروپا برای تعلیق روابط تجاری با اسرائیل انجام خواهد داد یا خیر، گفت: ما در روابط خود با اسرائیل تجدیدنظر می‌کنیم.
 
اسرائیل روز سه شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ به اماکن مسکونی شماری از اعضای دفتر جنبش حماس در دوحه قطر حمله کرد و در بیانیه‌ای مسئولیت این حمله هوایی تروریستی را بر عهده گرفت. هدف از این حمله، ترور رهبران حماس اعلام شده که به منظور برگزاری نشستی در دوحه، پایتخت قطر گردهم آمده بودند.
 
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به اقامتگاه و محل نشست اعضای دفتر سیاسی حماس در دوحه پایتخت قطر، موجی گسترده از واکنش‌ها و محکومیت‌ها را در سطح منطقه‌ای و جهانی از جمله کانادا برانگیخت.
 
«مارک کارنی» نخست وزیر کانادا در پیامی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت که کانادا حملات اسرائیل به قطر را محکوم می‌کند و آن‌ها را نقض آشکار حاکمیت قطر و خطر جدی برای دامن زدن به تنش‌ها در منطقه می‌داند.
 
کانادا از جمله کشورهایی است که اعلام کرده است که در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک کشور مستقل فلسطینی را به رسمیت خواهد شناخت.

