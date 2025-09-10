به گزارش تابناک به نقل از خبر ورزشی، آندره اونانا پس از دریافت گلی ساده در شکست ۱-۰ کامرون مقابل کیپورد، در شبکههای اجتماعی به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. گل بازی توسط دایلون لیورامنتو به ثمر رسید و اونانا نتوانست مهاجم را تحت فشار قرار دهد و به راحتی گل خورد. این اتفاق باعث شد که کاربران شبکه X او را «بدترین دروازهبان زنده» بنامند.
یکی از کاربران نوشت که اونانا از خط دروازه بیرون نمیآید و اجازه میدهد مهاجم تا فاصلهای نزدیک به او برسد. دیگری معتقد بود این حرکت نشاندهنده کاهش اعتماد به نفس است و بهتر بود اونانا به سمت مهاجم حرکت میکرد تا او را محدود کند. شخص دیگری گفت که این اقدامات جزو تکنیکهای پایهای دروازهبانی است و نباید چنین اشتباهاتی رخ دهد. خیلیها هم با انتقاد و طنز به نحوه واکنش او پس از گل اشاره کردند.
دوران حرفهای اونانا پس از پیوستن به منچستریونایتد از اینتر چندان موفقیتآمیز نبوده است. با ورود سنه لامنس، اونانا اکنون در لیست مازاد یونایتد قرار دارد و قرار است به صورت قرضی به ترابزوناسپور بپیوندد. به نظر میرسد ملیپوش کامرون دچار بحران اعتماد به نفس شده. او امیدوار است در تیم جدید بتواند فرم خوب گذشته خود را بازیابد؛ همان فرم که باعث شد یونایتد بیش از ۴۷ میلیون پوند برای او هزینه کند.
