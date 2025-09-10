En
ستاد کل نیروهای مسلح ایران بیانیه صادر کرد

ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، در بیانیه‌ای تجاوز  نظامی و اقدام جنون‌آمیز و وحشیانه تروریستی رژیم صهیونیستی به کشور دوست و برادر، قطر را به شدت محکوم کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح ایران بیانیه صادر کرد

به گزارش تابناک به نقل از دفاع پرس، متن بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح به این شرح است:

ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، تجاوز  نظامی و اقدام جنون‌آمیز و وحشیانه تروریستی رژیم صهیونیستی به کشور دوست و برادر، قطر را به شدت محکوم می‌کند. این تجاوز ددمنشانه، وحشیانه و غیرقابل انکار نشان آشکار ماهیت تروریستی و تجاوزگری این رژیم جعلی، غیرقانونی و بی‌ریشه صهیونیستی است.

برای دولت ها وملت های جهان، واضح و آشکار است که همه جنایات رژیم وحشی صهیونی با راهبری و هماهنگی کامل آمریکا انجام می‌شود و نشان می‌دهد که دولت آمریکا در تمام این جنایات شریک بوده و هیچ‌گونه احترام و ارزشی برای افکار عمومی دنیا و حتی هم پیمانان خود قائل نیست. ایالات متحده با حمایت مستقیم و غیر مستقیم از جنایات  رژیم صهیونیستی به دنبال ایجاد ناامنی در جهان و منطقه و ترویج تروریسم بین‌الملل است تا اهداف شیطانی، استعمارگرانه و استثمارگرانه خود را جامه عمل بپوشاند. گسترش تجاوزات وحشیانه و بی‌شرمانه رژیم صهیونیستی، هشداری جدی برای برای کل جهان و کشورهای منطقه است.

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در ایام میلاد پر برکت نبی مکرم اسلام ضمن تبریک میلاد پرنور پیامبر رحمت و عظیم الشان  اسلام به امت اسلامی نسبت  به هوشیاری و وحدت مسلمانان و جهان اسلام  در برابر خطر آمریکا و رژیم صهیونیستی ، بر لزوم توقف ماشین جنگی جنون‌آمیز این رژیم و قطع  رابطه کلیه کشورهابا آن تاکید می‌نماید.

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، به ملت‌های آزادی‌خواه و رزمندگان وحامیان محور مقاومت در اقصی نقاط دنیا اطمینان می‌دهند که رسالت و اندیشه ظلم‌ستیزی و استکبارستیزی محور مقاومت هیچ‌گاه از بین نخواهد رفت و رزمندگان جبهه مقاومت با اراده پولادین و الهی از مردم بی‌دفاع و مظلوم فلسطین و غزه دفاع خواهند نمود و هرگز نخواهند گذاشت آمریکا و رژیم صهیونیستی به اهداف شوم خود دست یابند.

ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

