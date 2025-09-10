ستاد کل نیروهای مسلح ایران بیانیه صادر کرد

به گزارش تابناک به نقل از دفاع پرس، متن بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح به این شرح است:
ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، تجاوز نظامی و اقدام جنونآمیز و وحشیانه تروریستی رژیم صهیونیستی به کشور دوست و برادر، قطر را به شدت محکوم میکند. این تجاوز ددمنشانه، وحشیانه و غیرقابل انکار نشان آشکار ماهیت تروریستی و تجاوزگری این رژیم جعلی، غیرقانونی و بیریشه صهیونیستی است.
برای دولت ها وملت های جهان، واضح و آشکار است که همه جنایات رژیم وحشی صهیونی با راهبری و هماهنگی کامل آمریکا انجام میشود و نشان میدهد که دولت آمریکا در تمام این جنایات شریک بوده و هیچگونه احترام و ارزشی برای افکار عمومی دنیا و حتی هم پیمانان خود قائل نیست. ایالات متحده با حمایت مستقیم و غیر مستقیم از جنایات رژیم صهیونیستی به دنبال ایجاد ناامنی در جهان و منطقه و ترویج تروریسم بینالملل است تا اهداف شیطانی، استعمارگرانه و استثمارگرانه خود را جامه عمل بپوشاند. گسترش تجاوزات وحشیانه و بیشرمانه رژیم صهیونیستی، هشداری جدی برای برای کل جهان و کشورهای منطقه است.
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در ایام میلاد پر برکت نبی مکرم اسلام ضمن تبریک میلاد پرنور پیامبر رحمت و عظیم الشان اسلام به امت اسلامی نسبت به هوشیاری و وحدت مسلمانان و جهان اسلام در برابر خطر آمریکا و رژیم صهیونیستی ، بر لزوم توقف ماشین جنگی جنونآمیز این رژیم و قطع رابطه کلیه کشورهابا آن تاکید مینماید.
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، به ملتهای آزادیخواه و رزمندگان وحامیان محور مقاومت در اقصی نقاط دنیا اطمینان میدهند که رسالت و اندیشه ظلمستیزی و استکبارستیزی محور مقاومت هیچگاه از بین نخواهد رفت و رزمندگان جبهه مقاومت با اراده پولادین و الهی از مردم بیدفاع و مظلوم فلسطین و غزه دفاع خواهند نمود و هرگز نخواهند گذاشت آمریکا و رژیم صهیونیستی به اهداف شوم خود دست یابند.
ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید