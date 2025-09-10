\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9 \u0628\u0647 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0632 \u0645\u0647\u0631\u060c \u0627\u0639\u062a\u0628\u0627\u0631 \u06a9\u0627\u0644\u0627\u0628\u0631\u06af \u0627\u0644\u06a9\u062a\u0631\u0648\u0646\u06cc\u06a9 \u0628\u0647 \u062d\u0633\u0627\u0628 \u062f\u0647\u06a9\u200c\u0647\u0627\u06cc \u06cc\u06a9 \u062a\u0627 \u06f3 \u0648\u0627\u0631\u06cc\u0632 \u0634\u062f.\n\u067e\u06cc\u0634\u062a\u0631 \u0646\u06cc\u0632 \u06af\u0641\u062a\u0647 \u0634\u062f\u0647 \u0628\u0648\u062f \u06a9\u0647 \u0627\u0632 \u0631\u0648\u0632 \u0686\u0647\u0627\u0631\u0634\u0646\u0628\u0647 \u06f1\u06f9 \u0634\u0647\u0631\u06cc\u0648\u0631 \u06a9\u0627\u0644\u0627\u0628\u0631\u06af \u0627\u0644\u06a9\u062a\u0631\u0648\u0646\u06cc\u06a9\u06cc \u062f\u0647\u06a9\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062f\u0631\u0622\u0645\u062f\u06cc \u062a\u0639\u06cc\u06cc\u0646 \u0634\u062f\u0647 \u0648\u0627\u0631\u06cc\u0632 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0634\u062f.