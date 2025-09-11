اظهارات جنجالی کمدین معروف؛ از اعتیاد تا ایدز

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، چارلی شین 60 ساله و ساکن نیویورک ده سال پس از آنکه ابتلای خود به ویروس اچ آی وی را اعلام کرد، در مصاحبه با برنامه «صبح به‌خیر آمریکا» شبکه ای‌بی‌سی می‌گوید: «با [کراک] شروع شد. زاییده آن بود، یا جرقه‌اش.»

او ادامه می‌دهد که در زمان مصرف کراک سعی کرده با همجنسگرایی خود کنار بیاید: «فکر می‌کردم: از کجا آمد؟ چرا اتفاق افتاد؟» و بعد بالأخره گفتم: «چه اهمیتی دارد؟»

بازیگر «تفنگداران جوان» که به تازگی کتاب خاطراتش «کتاب شین» را منتشر کرده به مجله «پیپل» می‌گوید: «از گذشته‌ام فرار نخواهم کرد و یا اجازه نمی‌دهم که که من را تصاحب کند.»

در کتاب خاطرات شین او از افراط در مصرف مواد، مهمانی‌های دیوانه‌وار و روابط شکست‌خورده‌اش گفته که در طول حرفه‌اش باعث بسیاری از رسوایی‌ها شده است. اما یکی از بزرگ‌ترین تصمیمات اشتباه این بازیگر ۶۰ ساله، به گفته خودش، تعداد زیاد تتوهای روی بدنش است.

به گزارش مجله «پیپل»، شین در معرفی زندگینامه‌اش با عنوان The Book of Sheen در نیویورک گفت: «با ایدز راحت‌تر کنار می‌آیی تا با این لعنتی تتوها.»

شین می‌گوید برخی از مردانی که در خانه او می‌مانده‌اند از مصرف مواد او عکسبرداری می‌کرده‌اند تا بعدها اخاذی کنند. او در ابتدا به آن‌ها پول پرداخت می‌کرد تا این که در سال ۲۰۱۵ فاش کرد به ویروس اچ‌آی‌وی آلوده شده است.

بازیگر «وال استریت» در مصاحبه دیگری به «ورایتی» گفته بود که یک فروشنده مواد با قرار دادن جوش شیرین در مواد مخدر به او در ترک اعتیاد کمک کرده است.