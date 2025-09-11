En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اظهارات جنجالی کمدین معروف؛ از اعتیاد تا ایدز

«چارلی شین» بازیگر سریال «دو نفر و نیم» و چندین فیلم کمدی مطرح همچون «فیلم ترسناک» در مصاحبه جدیدی می‌گوید پس از مصرف کراک به همجنسگرایی روی آورده بود.
کد خبر: ۱۳۲۷۷۱۵
| |
3 بازدید

اظهارات جنجالی کمدین معروف؛ از اعتیاد تا ایدز

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، چارلی شین 60 ساله و ساکن نیویورک ده سال پس از آنکه ابتلای خود به ویروس اچ آی وی را اعلام کرد، در مصاحبه با برنامه «صبح به‌خیر آمریکا» شبکه ای‌بی‌سی می‌گوید: «با [کراک] شروع شد. زاییده آن بود، یا جرقه‌اش.»

او ادامه می‌دهد که در زمان مصرف کراک سعی کرده با همجنسگرایی خود کنار بیاید: «فکر می‌کردم: از کجا آمد؟ چرا اتفاق افتاد؟» و بعد بالأخره گفتم: «چه اهمیتی دارد؟»

بازیگر «تفنگداران جوان» که به تازگی کتاب خاطراتش «کتاب شین» را منتشر کرده به مجله «پیپل» می‌گوید: «از گذشته‌ام فرار نخواهم کرد و یا اجازه نمی‌دهم که که من را تصاحب کند.»

در کتاب خاطرات شین او از افراط در مصرف مواد، مهمانی‌های دیوانه‌وار و روابط شکست‌خورده‌اش گفته که در طول حرفه‌اش باعث بسیاری از رسوایی‌ها شده است. اما یکی از بزرگ‌ترین تصمیمات اشتباه این بازیگر ۶۰ ساله، به گفته خودش، تعداد زیاد تتوهای روی بدنش است.

به گزارش مجله «پیپل»، شین در معرفی زندگینامه‌اش با عنوان The Book of Sheen در نیویورک گفت: «با ایدز راحت‌تر کنار می‌آیی تا با این لعنتی تتوها.»

شین می‌گوید برخی از مردانی که در خانه او می‌مانده‌اند از مصرف مواد او عکسبرداری می‌کرده‌اند تا بعدها اخاذی کنند. او در ابتدا به آن‌ها پول پرداخت می‌کرد تا این که در سال ۲۰۱۵ فاش کرد به ویروس اچ‌آی‌وی آلوده شده است.

بازیگر «وال استریت» در مصاحبه دیگری به «ورایتی» گفته بود که یک فروشنده مواد با قرار دادن جوش شیرین در مواد مخدر به او در ترک اعتیاد کمک کرده است.

 
اشتراک گذاری
برچسب ها
فیلم کمدی بازیگران سینمای جهان سینمای جهان
طلا در برابر ریال: نبردی که فقر را عمیق‌تر می‌کند!
مرگ نگین فیروزه ای ایران, چگونه سوء مدیریت دریاچه ارومیه را کشت؟
عکس: نماز جماعت داوطلبان اعزام به جبهه کنار خیمه‌های تخت جمشید/۱۳۶۱
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران
آمریکا در حال محاسبه جنگ با ایران است و پذیرفته چند پایگاه نظامی را از دست بدهد!
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند
ستاد کل نیروهای مسلح ایران بیانیه صادر کرد
موضع عربستان در برابر حمله اسرائیل به قطر
هشدار درباره ترور رهبر انقلاب توسط اسرائیل حتی بدون هماهنگی با آمریکا!
کلید طلایی سلامت مغز
طرح توافق 360 میلیارد دلاری ایران و آمریکا؛ غروب هسته‌ای و طلوع نفتی
هدف گذاری فرمانده نیروی هوایی اسرائیل برای حمله به ایران + زیرنویس
اعلام نتایج نهایی کنکور و ارشد ۱۴۰۴ به زودی
هفت ویدیو از حمله هوایی اسرائیل به قطر و محل ترور سران حماس
 نتانیاهو: عملیات دوحه را مستقل انجام دادیم
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۱۱۲۵ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۹۵ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۱۰۷ نظر)
چهره نزدیک به جلیلی: روسیه نمی‌گذارد مکانیسم ماشه فعال شود  (۱۰۱ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!  (۱۰۰ نظر)
علیرضا منصوریان: عادل فردوسی‌پور را می‌بینم حالم بد می‌شود  (۹۷ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۸ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۶۵ نظر)
جنگ "منطقی" بین "جمعیت" و مسئولان ایران/ وقتی نمودارها رو به سقوط می‌روند  (۶۵ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۶۰ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۶ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!  (۵۴ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۹ نظر)
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران  (۴۷ نظر)
پیش فروش سکه با دلار چند هزار تومانی است؟/ سیاست فرزین، بنزین روی آتش بازار طلاست!  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005ZOl
tabnak.ir/005ZOl