مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیلان، با بیان اینکه از سه شنبه ۱۸ شهریور تا ساعت ۱۲ امروز شاهد ورود ۱۸۲ هزار و ۶۳۶ دستگاه خودرو به استان بودیم، تصریح کرد: در بازه مذکور، ۱۱۲ هزار و ۱۸۴ دستگاه خودرو از استان خارج شدند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده ای گیلان، از ترافیک فوق سنگین امروز ۱۹ شهریور در آزادراه قزوین - رشت به طول ۲۹ کیلومتر خبر داد.

فریبرز مرادی با اشاره به آخرین وضعیت تردد در محورهای استان گیلان، اظهار کرد: شاهد ترافیک فوق سنگین در آزادراه قزوین - رشت از محدوده دولت آباد تا امامزاده هاشم هستیم.

وی همچنین از ترافیک نیمه سنگین از امامزاده هاشم تا تقاطع سراوان خبر داد و افزود: تردد در سایر محورها عادی و روان است.

به گفته مرادی، بیشترین ورودی به استان از آزادراه قزوین - رشت با ۱۰۶ هزار و ۴۷۹ دستگاه خودرو بوده و شاهد انباشت ۷۰ هزار و ۴۵۲ دستگاه خودرو در محورها هستیم.

وی اضافه کرد: با توجه به افزایش سفرها و ترددهای تابستانی، سامانه های ثبت تردد و دوربین های نظارتی به صورت شبانه روزی فعالیت دارند و محورها را رصد می کنند.