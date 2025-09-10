En
ایران در مدار ژئو/ ناهید ۳ راهی فضا می‌شود

رئیس سازمان فضایی ایران از ثبت نقاط مداری ایران در ارتفاع ۳۶ هزار کیلومتری و مدار ژئو خبر داد.
ثبت نقاط مداری ایران در ارتفاع ۳۶ هزار کیلومتری و مدار ژئو

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم حسن سالاریه رئیس سازمان فضایی ایران اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران نقاط مداری مختلفی را در ارتفاع ۳۶ هزار کیلومتری مدار ژئو که یک مدار استوایی محسوب می‌شود، به ثبت رسانده است.

وی افزود: هدف از این نقاط، استقرار ماهواره‌ها برای ارائه خدمات ارتباطی و مخابراتی فضاپایه است؛ خدماتی که می‌تواند شامل ارتباطات پهن‌باند، اینترنت یا سرویس‌های رادیویی و تلویزیونی باشد. 

سالاریه گفت: برنامه ماهواره‌های مخابراتی بومی کشور طبق سند ۱۰ ساله فضایی در حال پیشروی است و ماهواره «ناهید ۳» و نسل‌های بعدی آن با هدف دستیابی به مدار ژئو و ارائه خدمات در ارتفاع بالا طراحی و ساخته خواهند شد.

