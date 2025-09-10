به گزارش تابناک به نقل از شرق، در پی تعطیلی آخر هفته گمانه‌زنی‌ها درباره تعطیلی روز شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۴ جهت مدیریت انرژی و صرفه‌جویی در مصرف برق و آب شدت گرفته است.

تداوم شرایط خاص در مدیریت انرژی و لزوم مدیریت مصرف برق و آب گمانه زنی‌ها برای تمدید تعطیلات و اعلام تعطیلی ۲۲ شهریور ۱۴۰۴ را افزایش داده است. این در حالی است که بر اساس پیش بینی هواشناسی دمای برخی نقاط کشور در پایان هفته کاهش خواهد یافت.

بر اساس اعلام هواشناسی، طی پنج روز آینده برخی نقاط کشور شاهد افزایش ابر گاهی رگبار و رعد و برق و همچنین وزش باد شدید خواهند بود. بر این اساس، از روز پنجشنبه ۲۰ شهریورماه با فعالیت سامانه بارشی در شمال استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، گیلان مازندران و ارتفاعات البرز مرکزی و روزهای جمعه و شنبه ۲۱ و ۲۲ شهریورماه در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی اردبیل، استان‌های ساحلی خزر، گلستان و خراسان شمالی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقت رخ خواهد داد.

اداره کل هواشناسی استان تهران نیز درباره وضعیت جوی استان طی پنج روز آینده گفته بررسی و واکاوی الگوهای همدیدی و نقشه‌های پیش‌یابی نشان‌دهنده آسمانی صاف تا کمی ابری در بیشتر ساعات روز، همراه با افزایش وزش باد در ساعات بعد از ظهر است.

بر اساس اعلام هواشناسی، در روزهای پایانی هفته جاری، کاهش محسوس دما در سطح استان تهران پیش‌بینی می‌شود.

تا این لحظه خبر رسمی از تعطیلی روز شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۴ اعلام نشده است. اخبار تعطیلی شنبه ۲۲ شهریور به محض اعلام رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.