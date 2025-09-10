بهای هر اونس طلا برای تحویل فوری پس از ثبت رکورد ۳۶۷۳ دلار و ۹۵ سنت در معاملات سه‌شنبه، در معاملات روز جاری با اندکی تغییر، در سطح ۳۶۲۴ دلار و ۳۹ سنت ایستاد.

هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا برای تحویل در دسامبر با ۰.۵ درصد کاهش، به ۳۶۶۲ دلار و ۳۰ سنت رسید.

ارزش دلار آمریکا با افزایش در برابر ارزهای رقیب، از پایین‌ترین سطح هفت هفته اخیر در روز گذشته، رشد کرد و دلار بالاتر، طلا که به ارز آمریکا قیمت‌گذاری می‌شود، برای خریداران خارجی گران‌تر خواهد کرد. بازده اوراق خزانه‌ ۱۰ ساله آمریکا از پایین‌ترین سطح پنج ماهه خود، بالاتر رفت.

اکنون تمرکز بر داده‌های تورم قیمت تولیدکننده آمریکاست که قرار است اواخر روز جاری، منتشر شود و پس از آن، داده‌های تورم قیمت مصرف‌کننده در روز پنجشنبه برای سرنخ های بیشتر در مورد مسیر نرخ بهره فدرال رزرو منتشر خواهد شد.

دولت آمریکا، سه‌شنبه اعلام کرد: اقتصاد آمریکا احتمالا در ۱۲ ماه منتهی به مارس، ۹۱۱ هزار شغل کمتر از آنچه قبلا تخمین زده شده بود، ایجاد کرده است که نشان می‌دهد رشد نیروی کار پیش از اعمال تعرفه‌های سنگین دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا بر واردات کالا، متوقف شده بود.

داده‌های مربوط به گزارش بخش غیرکشاورزی آمریکا که هفته گذشته منتشر شد، همچنین به تضعیف شرایط بازار کار اشاره داشت و زمینه را برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در هفته آینده فراهم کرد.

طبق ابزار دیده‌بان فدرال شرکت CME، معامله گران کاهش نرخ بهره به میزان ۲۵ واحد پایه را به طور کامل و احتمال کاهش نرخ بهره به میزان ۵۰ واحد پایه را حدود هشت درصد پیش‌بینی می‌کنند. طلای بدون بازده معمولا در محیطی با نرخ بهره پایین عملکرد خوبی دارد.

بر اساس گزارش رویترز، قیمت طلا پس از جهش ۲۷ درصدی در سال ۲۰۲۴، از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون ۳۸ درصد افزایش یافته است که تحت تاثیر ضعف ارزش دلار آمریکا، خرید قوی بانک‌های مرکزی، سیاست‌های پولی انبساطی و تشدید عدم قطعیت جهانی بوده است.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با ۰.۳ درصد کاهش، به ۴۰ دلار و ۷۷ سنت رسید. بهای هر اونس پلاتین با ۰.۲ درصد افزایش، ۱۳۷۰ دلار و ۴۴ سنت معامله شد و هر اونس پالادیوم با ۰.۸ درصد کاهش، به ۱۱۳۸ دلار و ۸۱۷ سنت رسید.