En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

طلای رکوردشکن، نفس‌گیر ایستاد

بهای هر اونس طلا برای تحویل فوری پس از ثبت رکورد ۳۶۷۳ دلار و ۹۵ سنت در معاملات سه‌شنبه، در معاملات روز جاری با اندکی تغییر، در سطح ۳۶۲۴ دلار و ۳۹ سنت ایستاد.
کد خبر: ۱۳۲۷۶۸۲
| |
509 بازدید

طلای رکوردشکن، نفس‌گیر ایستاد

به گزارش تابناک، بهای هر اونس طلا برای تحویل فوری پس از ثبت رکورد ۳۶۷۳ دلار و ۹۵ سنت در معاملات سه‌شنبه، در معاملات روز جاری با اندکی تغییر، در سطح ۳۶۲۴ دلار و ۳۹ سنت ایستاد. هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا برای تحویل در دسامبر با ۰.۵ درصد کاهش، به ۳۶۶۲ دلار و ۳۰ سنت رسید.

ارزش دلار آمریکا با افزایش در برابر ارزهای رقیب، از پایین‌ترین سطح هفت هفته اخیر در روز گذشته، رشد کرد و دلار بالاتر، طلا که به ارز آمریکا قیمت‌گذاری می‌شود، برای خریداران خارجی گران‌تر خواهد کرد. بازده اوراق خزانه‌ ۱۰ ساله آمریکا از پایین‌ترین سطح پنج ماهه خود، بالاتر رفت.

اکنون تمرکز بر داده‌های تورم قیمت تولیدکننده آمریکاست که قرار است اواخر روز جاری، منتشر شود و پس از آن، داده‌های تورم قیمت مصرف‌کننده در روز پنجشنبه برای سرنخ های بیشتر در مورد مسیر نرخ بهره فدرال رزرو منتشر خواهد شد.

دولت آمریکا، سه‌شنبه اعلام کرد: اقتصاد آمریکا احتمالا در ۱۲ ماه منتهی به مارس، ۹۱۱ هزار شغل کمتر از آنچه قبلا تخمین زده شده بود، ایجاد کرده است که نشان می‌دهد رشد نیروی کار پیش از اعمال تعرفه‌های سنگین دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا بر واردات کالا، متوقف شده بود.

داده‌های مربوط به گزارش بخش غیرکشاورزی آمریکا که هفته گذشته منتشر شد، همچنین به تضعیف شرایط بازار کار اشاره داشت و زمینه را برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در هفته آینده فراهم کرد.

طبق ابزار دیده‌بان فدرال شرکت CME، معامله گران کاهش نرخ بهره به میزان ۲۵ واحد پایه را به طور کامل و احتمال کاهش نرخ بهره به میزان ۵۰ واحد پایه را حدود هشت درصد پیش‌بینی می‌کنند. طلای بدون بازده معمولا در محیطی با نرخ بهره پایین عملکرد خوبی دارد.

بر اساس گزارش رویترز، قیمت طلا پس از جهش ۲۷ درصدی در سال ۲۰۲۴، از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون ۳۸ درصد افزایش یافته است که تحت تاثیر ضعف ارزش دلار آمریکا، خرید قوی بانک‌های مرکزی، سیاست‌های پولی انبساطی و تشدید عدم قطعیت جهانی بوده است.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با ۰.۳ درصد کاهش، به ۴۰ دلار و ۷۷ سنت رسید. بهای هر اونس پلاتین با ۰.۲ درصد افزایش، ۱۳۷۰ دلار و ۴۴ سنت معامله شد و هر اونس پالادیوم با ۰.۸ درصد کاهش، به ۱۱۳۸ دلار و ۸۱۷ سنت رسید.

اشتراک گذاری
برچسب ها
طلا دلار تورم
طلا در برابر ریال: نبردی که فقر را عمیق‌تر می‌کند!
مرگ نگین فیروزه ای ایران, چگونه سوء مدیریت دریاچه ارومیه را کشت؟
عکس: نماز جماعت داوطلبان اعزام به جبهه کنار خیمه‌های تخت جمشید/۱۳۶۱
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران
اسرائیل از طبقه بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک ایران به برج موشکی اسرائیل
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد
آمریکا در حال محاسبه جنگ با ایران است و پذیرفته چند پایگاه نظامی را از دست بدهد!
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان
عراقچی از مذاکرات پرده برداشت: این ماشه، آن ماشه نیست!
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند
خروج «دود سفید» از مذاکرات ایران و آژانس؛ مسیر برای تمدید ضرب الاجل مکانیسم ماشه هموار می‌شود
علی شمخانی برکنار شد
موضع عربستان در برابر حمله اسرائیل به قطر
خداحافظی فریدون آسرایی با کادیلاک محبوبش
درباره نحسی و شومی خسوف یا ماه گرفتگی
فرماندهان صنعت موشکی سپاه در چین
رابطه جنسی گروهی نوجوانان با یک دختر در تهران!
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۸۴۸ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۹۵ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۱۰۷ نظر)
چهره نزدیک به جلیلی: روسیه نمی‌گذارد مکانیسم ماشه فعال شود  (۱۰۱ نظر)
علیرضا منصوریان: عادل فردوسی‌پور را می‌بینم حالم بد می‌شود  (۹۷ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!  (۸۴ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۶۵ نظر)
جنگ "منطقی" بین "جمعیت" و مسئولان ایران/ وقتی نمودارها رو به سقوط می‌روند  (۶۵ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۶۰ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۶ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!  (۵۴ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۹ نظر)
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران  (۴۷ نظر)
پیش فروش سکه با دلار چند هزار تومانی است؟/ سیاست فرزین، بنزین روی آتش بازار طلاست!  (۴۲ نظر)
تاسیس معاونت احزاب و تشکل های سیاسی در وزارت ارشاد!/فرافکنی به جای استعفا برای کنسرتِ لغوشده  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005ZOE
tabnak.ir/005ZOE