به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی، خیلی از بازیکنان دنیای فوتبال نزدیک ترین افراد به خودشان را به عنوان ایجنت انتخاب می کنند و همه کارهای مربوط به دوران فوتبالشان را به این فرد مورد اعتماد واگذار می کنند. موارد زیادی داشتیم که پدر، مادر و یا برادر یک فوتبالیست به عنوان ایجنت او هم فعالیت کند و موقع عقد قراردادها کنار آن بازیکن باشد.

حتی بارها پیش آمده که صحبت های جنجالی اعضای خانواده فوتبالیست ها حسابی حاشیه ساز شود و اتفاقات عجیبی را رقم بزند. در فوتبال ایران معمولا کمتر از این موارد داشتیم و بازیکنان بیشتر با ایجنت هایی که فعالیت دارند و نسبت خانوادگی هم بین آن ها وجود ندارد، کار می کنند. با این حال در این تابستان اتفاق عجیبی رخ داد و شاهد دخالت های پدر همسر یک فوتبالیست مطرح در تصمیمات این بازیکن بودیم.

این بازیکن که سرشناس و البته ملی پوش هم به حساب می آید و سابقه بازی در تیم های اروپایی را هم دارد، در تابستان امسال چندین پیشنهاد خوب را به خاطر پدر همسرش از دست داد. پدر همسر این بازیکن دوست داشت همه کاره دامادش باشد و همه چیز زیر نظر او پیش برود. اینکه او سهمی از انتقال شوهر دخترش برداشته و پولی به او رسیده، مشخص نیست ولی این آقا در تابستان امسال همه کاره شوهر دخترش بود و بازیکن مطرح هم گوش به فرمان او همه کارها را انجام می داد.