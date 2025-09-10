پیروزی شاگردان پیاتزا در آخرین نبرد تدارکاتی

تیم ملی والیبال ایران در آخرین دیدار دوستانه خود در پنج‌گانه تدارکاتی قبل از آغاز رقابت‌های قهرمانی مردان جهان به مصاف آلمان رفت و با شکست این تیم چهره‌ آماده خود را برای شروع مسابقات نشان داد.

به گزارش تابناک، مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان از ۲۱ شهریور تا ۶ مهرماه با ۶۶ دیدار در مانیل پیگیری خواهد شد. تیم ملی والیبال ایران که در گروه نخست این رقابت‌ها با تیم‌های مصر، تونس و فیلیپین میزبان همگروه است، از ساعت ۱۲:۱۵ دقیقه امروز به وقت تهران در دیداری دوستانه و تدارکاتی به مصاف آلمان رفت.شاگردان روبرتو پیاتزا در این مسابقه که از ابتدا با توافق سرمربیان قرار شد در پنج ست دنبال شود، سه بر دو به پیروزی رسیدند.

مردان والیبال ایران در ست نخست عملکرد برتری در میدان داشتند و ۲۵ بر ۲۰ حریف اروپایی خود را شکست دادند، اما ژرمن‌ها در ست دوم با همین امتیاز به پیروزی رسیدند تا از نظر ست شماری دو تیم یک بر یک شوند. ست سوم این دیدار نیز ۲۵ بر ۲۳ به سود شاگردان پیاتزا به پایان رسید تا آلمان با چالش جدی در این مسابقه روبرو شود اما در ادامه تیم آلمان موفق به شکست ایران در ست چهارم با امتیاز ۲۶ بر ۲۴ شد تا رقابت دو تیم در ست پنجم دنبال شود.

نتیجه ست پنجم این دیدار تدارکاتی و دوستانه ۱۵ بر ۱۲ به سود تیم ایران شد تا مردان والیبال کشورمان آخرین گام از پنج‌گانه تدارکاتی را نیز با برد سپری کرده باشند. پنج امتیاز پایانی این ست با سرویس اسفندیار برای تیم ملی والیبال کشورمان به دست آمد.