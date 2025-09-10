En
دیپلمات سابق: زمان احیای روابط ایران با مصر فرا رسیده است

دیپلمات سابق در واکنش به نشست ایران و آژانس بین المللی در قاهره گفت: زمان احیای روابط ایران با مصر فرا رسیده است.
به گزارش تابناک، حسین موسویان دیپلمات سابق در واکنش به نشست ایران و آژانس بین المللی در قاهره اظهار کرد: دیروز ایران با وساطت مصر، کشوری که ۴۶ سال پیش با آن قطع رابطه کرده‌ بود، با آژانس بین المللی انرژی اتمی توافق کرد تا مانع اسنپ بک و بازگشت ۶ قطعنامه‌ فصل هفتم منشور سازمان ملل شود که ۱۰ سال پیش در قالب برجام از آنها عبور کرده‌بود. زمان احیاء روابط عالی دیپلماتیک ایران و مصر فرا رسیده است.
‏اسرائیل با توهم تحقق «اسرائیل بزرگ»، استراتژی جنگ را گسترش و با تجاوزات نظامی اخیر به کشورهای منطقه همچون سوریه، لبنان، عراق، ایران، یمن و قطر؛ منطقه خاورمیانه را به وضعیت غیر قابل مدیریت سوق میدهد.
‏پنج قدرت منطقه: عربستان، ایران، مصر ، ترکیه و عراق باید هرچه سریعتر با همکاری مشترک، دیپلماسی فعال برای تامین صلح و ثبات و امنیت منطقه را آغاز کنند.

tabnak.ir/005ZNu