راه مقابله با رژیم صهیونی، اقدام هماهنگ و متحد جهان اسلام است

به گزارش تابناک، محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در پی حمله هوایی رژیم صهیونیستی به قطر در پیامی نوشت: راه مقابله قاطع با رفتارهای بی‌پروای رژیم صهیونی را اقدام هماهنگ و متحد جهان اسلام دانست.

وی افزود: ایران در کنار برادران قطری و فلسطینی خود ایستاده است و این حمله جنایتکارانه علیه مناطق شهری دوحه و میهمانان غیرنظامی دولت قطر را محکوم می‌کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در این پیام، شهادت شهروندان فلسطینی و قطری در این حمله خباثت‌آمیز را تسلیت گفت و برای مجروحان آرزوی سلامتی کرد.

قالیباف تصریح کرد: این جنایت آشکار، نقض بیّن حقوق بین‌الملل و نمونه‌ای بارز از تروریسم دولتی و مصداقی روشن از ماهیت ضدانسانی و ضدحقوق‌بشری رژیم صهیونیستی است؛ رژیمی که همواره با حمایت آشکار قدرت‌های غربی، به گسترش خشونت، بحران‌سازی و بی‌ثباتی در منطقه دامن زده است