آغاز مرحله مقدماتی والیبال جهان از ۲۱ شهریور

به گزارش تابناک، برنامه مرحله مقدماتی والیبال قهرمانی جهان اعلام شد.
بر اساس این برنامه جمعه ۲۱ شهریور تیم های فیلیپین - تونس ساعت ۱۳:۳۰ در مراسم افتتاحیه به مصلف یکدیگر می روند.
همچنین تیم ملی کشورمان روزهای یکشنبه ۲۳ شهریور ایران - مصر ساعت ۰۹:۰؛ سهشنبه ۲۵ شهریور ایران - تونس ساعت ۰۹:۰۰؛ پنجشنبه ۲۷ شهریور ایران - فیلیپین ساعت ۱۳:۰۰ بازی های خود را انجام خواهد داد.
تیمهای شرکت کننده در این رقابتها روز جمعه ۲۸ شهریور استراحت دارند و مراحل حذفی از روز شنبه ۲۹ شهریور آغاز میشود و به مدت ۹ روز ادامه خواهد داشت.
در پایان مرحله مقدماتی دو تیم برتر هر گروه جمعا ۱۶ تیم به مرحله حذفی صعود خواهند کرد.
